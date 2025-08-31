Ajker Patrika
সমন্বিত ডিগ্রির দাবিতে বাকৃবির ভিসিসহ ২ শতাধিক শিক্ষক অবরুদ্ধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ৫৩
বাকৃবির জয়নুল মিলনায়তনে ভিসিসহ ২ শতাধিক শিক্ষককে আটকে তালা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সমন্বিত (কম্বাইন্ড) ডিগ্রি চালুর দাবিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) উপাচার্যসহ (ভিসি) প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষককে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে এ ঘটনা ঘটে। এই রিপোর্ট লেখা (সন্ধ্যা ৬টা) পর্যন্ত অবরুদ্ধ অবস্থায় রয়েছেন শিক্ষকেরা।

জানা যায়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ভেটেরিনারি অনুষদ এবং পশু পালন অনুষদের শিক্ষার্থীরা এক মাস ধরে সমন্বিত ডিগ্রির দাবিতে আন্দোলন করছেন। দুই অনুষদের ডিগ্রিকে একীভূত করে একটি কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছেন শিক্ষার্থীরা।

সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এ বিষয়ে ভোটাভুটি হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়নি। আজ একাডেমিক কাউন্সিলের মিটিংয়ে বিষয়টি সমাধান না হওয়ায় দুপুরের পর থেকে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে ভিসিসহ আড়াই শতাধিক শিক্ষককে আটকে রেখে তালা মেরে দেন শিক্ষার্থীরা।

বাকৃবির জয়নুল মিলনায়তনে ভিসিসহ ২ শতাধিক শিক্ষককে আটকে তালা। ছবি: আজকের পত্রিকা
জানতে চাইলে পশুপালন অনুষদের শিক্ষার্থী কিয়াম জুনায়েদ এবং ভেটেরিনারি অনুষদের শিক্ষার্থী মো. সোহাগ বলেন, জরুরি ভিত্তিতে সমন্বিত ডিগ্রির প্রজ্ঞাপন না দেওয়া হলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

ভেটেরিনারি অনুষদের অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘৬০ বছরের সমস্যা কম্বাইন্ড ডিগ্রি চালু ছাড়া সমাধান হবে না। আলোচনায় আরও একটি ডিগ্রি বাড়িয়ে তিনটি করায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা আমাদের অবরুদ্ধ করেছে। আমি অবরুদ্ধ সে বিষয় নয়, চাই সমস্যার দ্রুত সমাধান।’

