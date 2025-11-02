Ajker Patrika
নিখোঁজের দুদিন পর শিশুর লাশ উদ্ধার

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে নিখোঁজের দুদিন পর মো. আশিক (১২) নামের এক শিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার ঘাগড়া থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।আশিক ঘাগড়া ভাটিপাড়া গ্রামের সেলিমের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, গত শুক্রবার রাত ৮টার দিকে আশিককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যান একই এলাকার শাহিন (২৬) নামের এক যুবক। এরপর থেকে সে নিখোঁজ ছিল। শাহিনও গা ঢাকা দিয়েছেন। আজ রোববার সকালে আশিকের বাড়ির সামান্য দূরে পানিতে ভাসমান লাশ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

ময়মনসিংহ কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, কয়েকদিন আগে সুপারি পাড়া নিয়ে আশিকের সঙ্গে শাহিনের দ্বন্দ্ব হয়েছিল। শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে আশিককে ডেকে নেন শাহিন। ওই রাতে দুজনকে কথা বলতে দেখেন আশিকের ফুফাতো ভাই খোকন। আশিককে মাথায় শাবল দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। শাহিন পলাতক। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

