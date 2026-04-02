ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন করে ২৬ শিশু ভর্তি

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
হামের উপসর্গ নিয়ে বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন আছে ৭৯ শিশু। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ২৬ শিশু ভর্তি হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) সকালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মুহাম্মদ মাইনউদ্দিন খান বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ২৬ শিশু ভর্তি হয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১০ শিশু। বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছে ৭৯ শিশু।

তিনি আরও বলেন, গত ১৭ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত ১৭২ শিশু হাসপাতালে হামের চিকিৎসা নিয়েছে। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৯৪ শিশু। এর মাঝে পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

জেলার সিভিল সার্জন (ভারপ্রাপ্ত) ফয়সল আহমেদ জানান, জনসংখ্যার তুলনায় ময়মনসিংহে হাম আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ততটা বেশি নয়। হামে আক্রান্ত শিশুদের ৮০ শতাংশের বয়সই ৯ মাসের নিচে। তাদের হামের টিকা নেওয়ারই সময় হয়নি এখনো। বাকি শিশুদের মধ্যে ১০ শতাংশ হামের টিকার ১ ডোজপ্রাপ্ত এবং বাকি ১০ শতাংশ ২ ডোজপ্রাপ্ত।

