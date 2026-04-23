Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

হামের উপসর্গ নিয়ে মমেকে আরও এক শিশুর মৃত্যু, নতুন ভর্তি ২৭

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
হাম আইসোলেশন ওয়ার্ডের সামনে রোগীর স্বজনেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

হামের উপসর্গ নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে (বুধবার সকাল ৯টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত) ময়মনসিংহ মেডিকেলে আরও এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময়ে নতুন ভর্তি হয়েছে ২৭ শিশু। আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৬৫ শিশু।

মারা যাওয়া ছেলেশিশু ১০ মাস বয়সী। সে জেলার ত্রিশাল উপজেলার বাসিন্দা। ১৮ এপ্রিল হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। গতকাল রাত ১১টায় সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

গত ১৭ মার্চ থেকে আজ সকাল পর্যন্ত হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি হয় মোট ৭৪৮ শিশু। এর মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে ৬৬৭ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১৬ শিশুর। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে মোট ৪৭ শিশু।

শিশু ওয়ার্ডের সহযোগী অধ্যাপক ডা. গোলাম মাওলা বলেন, ‘এবার হামের প্রকোপ বাড়ার কারণ হচ্ছে বিগত সরকারের সময় টিকা না দেওয়া। যার ফলে শিশুরা বেশি হারে আক্রান্ত হচ্ছে। শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় আক্রান্ত বাড়ছে। মৃত্যুর অন্যতম কারণ হচ্ছে আক্রান্ত শিশুদের দেরি করে হাসপাতালে আনা।’

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাশিশু মৃত্যুউপসর্গময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরহাম
