মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার-শেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক: ঝড়ে ৩টি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে যানচলাচল বন্ধ

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজার-শেরপুর সড়কের ওপর পল্লী বিদ্যুতের তিনটি খুঁটি রাস্তার ওপর পড়ে যায়। ছবি: সংগৃহীত

কালবৈশাখীতে মৌলভীবাজার-শেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে তিনটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ও বিশাল আকৃতির গাছ ভেঙে পড়েছে। এতে সড়কে যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে। একই সঙ্গে বিদ্যুৎ সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সদর উপজেলার অন্তত ৩০ হাজার গ্রাহক। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে মৌলভীবাজার সদর উপজেলার কনকপুর ইউনিয়নে কালবৈশাখী আঘাত হানে।

জানা যায়, গতকাল মধ্যরাতে কালবৈশাখী শুরু হয়। প্রায় ৩০ মিনিটের ঝড়ে কনকপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মৌলভীবাজার-শেরপুর সড়কের ওপর পল্লী বিদ্যুতের তিনটি খুঁটি রাস্তার ওপর পড়ে যায়। একই সঙ্গে বড় একটি গাছ রাস্তার ওপর ভেঙে পড়ে। এতে গুরুত্বপূর্ণ এই মহাসড়কে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাস্থলের দুই পাশে গাড়ির দীর্ঘ লাইন দেখা যায়।

রাস্তা বন্ধ থাকায় দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

এ ছাড়া শেরপুর, কনকপুরসহ কয়েকটি ইউনিয়নে প্রায় ৩০ হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মৌলভীবাজার পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার প্রকৌশলী সুজিত কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘কাজ চলতেছে, দ্রুত সময়ে লাইন মেরামত হয়ে যাবে। কালবৈশাখীতে অসংখ্য জায়গায় গাছ পড়ে বিদ্যুতের লাইন ও খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।’

