Ajker Patrika
মেহেরপুর

গাংনীতে তীব্র লোডশেডিং, বাড়ছে পরীক্ষার্থীদের ক্ষোভ

রাকিবুল ইসলাম, গাংনী (মেহেরপুর) 
গাংনীর দেবীপুর গ্রামে লোডশেডিংয়ের মধ্যে মোমবাতির আলোয় পড়ছে এসএসসি পরীক্ষার্থী মেহসানুল হক। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে তীব্র লোডশেডিংয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে মানুষ। স্থানীয়দের অভিযোগ, দিনে-রাতে মিলিয়ে প্রায় ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। এতে যেমন সেচ দিতে গিয়ে ভোগান্তিতে পড়েছেন সেচপাম্পের মালিকেরা, তেমনি চাষিরাও পড়েছেন চরম দুর্ভোগে। পাশাপাশি ভ্যাপসা গরমে জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

লোডশেডিংয়ের কারণে কাজ করতে পারছেন না ইলেকট্রিশিয়ান, সাইকেল মেকানিকসহ বিভিন্ন পেশার দোকানিরা। এতে তাঁদের আয় কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় পরিবার চালানো এবং সন্তানের পড়ালেখা নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন অনেকে।

দিন ও রাতের বিভিন্ন সময়ে বিদ্যুৎ না থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়ালেখা ব্যাহত হচ্ছে। চলমান এসএসসি পরীক্ষার সময় নিয়মিত বিদ্যুৎ না পাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়ছে পরীক্ষার্থীরা। সারা দিন পরিশ্রমের পর রাতে একটু স্বস্তিতে ঘুমানোর সুযোগও পাচ্ছেন না অনেকেই। এতে দিনমজুর, দোকানি, পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, দিনে-রাতে যেভাবে বিদ্যুৎ আসা-যাওয়া করছে, তা অকল্পনীয়। এভাবে চলতে থাকলে ভোগান্তি আরও বাড়বে। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনেক সময় রাতে বিদ্যুৎ না থাকায় ঠিকমতো ঘুমানোও যায় না।

করমদী গ্রামের বাসিন্দা তুহিন আলী বলেন, ‘গ্রামে এত বেশি লোডশেডিং হচ্ছে যে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। দিনে-রাতে প্রায় ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। এতে কৃষক ও শিক্ষার্থীরা চরম সমস্যায় পড়েছে।’

এসএসসি পরীক্ষার্থী মেহসানুল হক বলেন, ‘বিদ্যুৎ না থাকলে এই গরমে পড়াশোনা করা খুবই কষ্টকর। পরীক্ষার সময় এত লোডশেডিং হবে, তা কল্পনাও করিনি। এতে আমাদের পড়ালেখার ক্ষতি হচ্ছে।’

ছাতিয়ান গ্রামের মাসুম পারভেজ বলেন, ‘২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। এতে গ্রামের মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। জমিতে সেচও ঠিকমতো দিতে পারছি না।’

ইলেকট্রিশিয়ান সুজাউদ্দিন বলেন, ‘একটি বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎ না থাকায় কাজ শেষ করতে পারিনি। আমার অধীনে দু-তিনজন কাজ করে। এভাবে লোডশেডিং হলে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়বে।’

টাইলস মিস্ত্রি আলমগীর হোসেন বলেন, ‘অতিরিক্ত লোডশেডিং হলে আমাদের আয় কমে যায়। গতকাল সারা দিনে ঠিকভাবে তিন ঘণ্টাও বিদ্যুৎ পাইনি।’

তেরাইল মাঠের সেচপাম্পের মালিক জাকির হোসেন বলেন, ‘এখন ধানের মৌসুম। কিন্তু ঠিকমতো বিদ্যুৎ না পাওয়ায় জমিতে সেচ দিতে পারছি না। এতে ধানসহ পাট, মরিচসহ বিভিন্ন ফসলের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে।’

স্থানীয় বাসিন্দা মাহবুব তানিম বলেন, ‘এই গরমে ছোট বাচ্চা নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি। তীব্র লোডশেডিংয়ের কারণে বাচ্চা ঠিকমতো ঘুমাতে পারছে না।’

বামন্দী সাব-জোনাল অফিসের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার (ওঅ্যান্ডএম) সৌমিক নাসের আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ১২ মেগাওয়াট। সেখানে আমরা পাচ্ছি মাত্র সাড়ে ৪ মেগাওয়াট। গত ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ১৩ ঘণ্টা লোডশেডিং হয়েছে।’

গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের ডিজিএম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘আমাদের এলাকায় প্রয়োজন প্রায় ১২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। কিন্তু বর্তমানে আমরা পাচ্ছি মাত্র ৪ মেগাওয়াট। চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় লোডশেডিং করতে হচ্ছে।’

বিষয়:

মেহেরপুরগাংনীবিদ্যুৎখুলনা বিভাগলোডশেডিংপরীক্ষার্থীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

