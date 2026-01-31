Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

সরিষাবাড়ীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্রসহ যুবক গ্রেপ্তার

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি 
আমিনুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে বিশেষ অভিযানে একটি শটগান ও দুটি গুলিসহ এক যুবককে আটক করেছে যৌথ বাহিনীর।

আটক যুবকের নাম আমিনুল ইসলাম (৩২)। তিনি পৌরসভার বলারদিয়ার মীরপাড়া এলাকার মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে বলে জানা গেছে।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) ভোররাতে সরিষাবাড়ী পৌরসভার বলারদিয়ার গ্রামের মীরপাড়া এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ক্যাপ্টেন শাহরিয়ারের নেতৃত্বে বলারদিয়ার এলাকার আমিনুল ইসলামের বাড়িতে যৌথভাবে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী ও পুলিশ। অভিযানে আমিনুল ইসলামের গোয়ালঘরের মাটি খুঁড়ে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি শটগান ও দুটি গুলি উদ্ধার করা হয়। একই সময়ে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে আমিনুল ইসলামকে আটক করা হয়।

শনিবার সকালে আটককৃত আমিনুল ইসলামকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

এ বিষয়ে সরিষাবাড়ী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মনিরুল ইসলাম বলেন, বলারদিয়ার থেকে যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র, গুলিসহ এক যুবককে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

গুলিসরিষাবাড়ীজামালপুরময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
