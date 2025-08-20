Ajker Patrika
উপজেলা প্রধান সমন্বয়কারীকে অযোগ্য দাবি করে শেরপুরে এনসিপির ১৫ নেতার পদত্যাগ

শেরপুর প্রতিনিধি
নকলায় এক সংবাদ সম্মেলন করে এনসিপি উপজেলা কমিটির ১৫ নেতা পদত্যাগ করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

শেরপুরের নকলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নবগঠিত উপজেলা সমন্বয় কমিটি থেকে একযোগে ১৫ নেতা পদত্যাগ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে নকলা উপজেলা সদরে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা জানান, নকলা উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির অযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় তাঁরা পদত্যাগ করেছেন। এদিকে পুরো ঘটনাকে একটি ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন নকলা উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির আকাশ ও শেরপুর জেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী ইঞ্জিনিয়ার মো. লিখন মিয়া।

পদত্যাগকারীদের তালিকায় রয়েছেন উপজেলা সমন্বয় কমিটির পাঁচজন যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ১০ জন সদস্য। যুগ্ম সমন্বয়কারীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন মো. মমিনুল ইসলাম আরব, মনিরুল ইসলাম মনির, সিরাজুল ইসলাম সোহাগ, রাশিদুল জামান রাসেল ও জসীম উদ্দীন। কমিটির সদস্যপদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মো. দেলোয়ার হোসেন, সোহেল রানা, জাহাঙ্গীর আলম, সোহাগ মোল্লা, আলামিন মিয়া, রতন মিয়া, নাজমুল হাসান, সুমন মিয়া, আরিফ মিয়া ও সাদেকুল ইসলাম শান্ত।

সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগকারী নেতারা বলেন, ‘জাতীয় নাগরিক পার্টির নকলা উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির একজন অযোগ্য, অনাদর্শিক ও সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। এই অবস্থায় আত্মবিশ্লেষণের পর আমরা স্বেচ্ছায় ও সম্মিলিতভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর পৃথক পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়েছে। পদত্যাগপত্রে নকলা উপজেলা সমন্বয় কমিটিকে ‘‘সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান’’ করার কথাও বলা হয়েছে।’

এ বিষয়ে পদত্যাগকারী যুগ্ম আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘নকলায় যে কমিটি দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রধান সমন্বকারীকে নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া এনসিপির ত্যাগী নেতাদের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি। তাই এ কমিটি থেকে আমরা ১৫ জন পদত্যাগ করেছি। এসব পদত্যাগপত্র এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে।’

আরও এক যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. মমিনুল ইসলাম আরব বলেন, ‘আমরা পাঁচজন যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ১০ জন সদস্য পদত্যাগ করেছি। আমাদের মূল কারণ প্রধান সমন্বয়কারী একজন অযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে শহীদ পরিবারের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতাও ভালো নয়। এসব গুরুতর অভিযোগের কারণে আমরা পদত্যাগ করেছি। তাঁর কাজ করার কোনো সুযোগ নেই।’

এদিকে পদত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে নকলা উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির আকাশ বলেন, তারা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে এনসিপিকে নষ্ট করতে চাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমি এর আগে জেলা কমিটির সদস্য ছিলাম, নাগরিক কমিটিতে ছিলাম। উপজেলার প্রধান হওয়ার আগে সবার সঙ্গে কথা বলেছি, তখন কেউ বলেনি যে আমি অযোগ্য। আমি ইজিবাইক চালাই, অন্য কিছু তো করি না। এটি আমার কর্ম। আমিও সংবাদ সম্মেলন করে কারা কারা এর পেছনে জড়িত, সে বিষয়গুলো পরিষ্কার করব।’

এ ব্যাপারে এনসিপির শেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী ইঞ্জিনিয়ার মো. লিখন মিয়া বলেন, ‘কমিটি থেকে একযোগে পদত্যাগের ঘটনাটি মূলত ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা। আমাদের দূর্বার সংগঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এবং যারা বিপ্লবকে ধারণ করতে পারেনি, তারাই এ ফাঁদে পা দিয়েছে। দ্রুতই সবকিছু সবার সামনে উন্মোচন করা হবে।’

উল্লেখ্য, ১০ আগস্ট এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলমের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে নকলার হুমায়ুন কবিরকে প্রধান সমন্বয়কারী করে ৩২ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা সমন্বয় কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। এর পর থেকে কয়েকজন নেতা-কর্মীর পদত্যাগের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল।

শেরপুরনকলাপদত্যাগময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবরএনসিপি
