উপজেলা প্রধান সমন্বয়কারীকে অযোগ্য দাবি করে শেরপুরে এনসিপির ১৫ নেতার পদত্যাগ

শেরপুর প্রতিনিধি
শেরপুরের নকলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নবগঠিত উপজেলা সমন্বয় কমিটি থেকে একযোগে ১৫ নেতা পদত্যাগ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে নকলা উপজেলা সদরে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা জানান, নকলা উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির অযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় তাঁরা পদত্যাগ করেছেন। এদিকে পুরো ঘটনাকে একটি ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন নকলা উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির আকাশ ও শেরপুর জেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী ইঞ্জিনিয়ার মো. লিখন মিয়া।
পদত্যাগকারীদের তালিকায় রয়েছেন উপজেলা সমন্বয় কমিটির পাঁচজন যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ১০ জন সদস্য। যুগ্ম সমন্বয়কারীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন মো. মমিনুল ইসলাম আরব, মনিরুল ইসলাম মনির, সিরাজুল ইসলাম সোহাগ, রাশিদুল জামান রাসেল ও জসীম উদ্দীন। কমিটির সদস্যপদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মো. দেলোয়ার হোসেন, সোহেল রানা, জাহাঙ্গীর আলম, সোহাগ মোল্লা, আলামিন মিয়া, রতন মিয়া, নাজমুল হাসান, সুমন মিয়া, আরিফ মিয়া ও সাদেকুল ইসলাম শান্ত।
সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগকারী নেতারা বলেন, ‘জাতীয় নাগরিক পার্টির নকলা উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির একজন অযোগ্য, অনাদর্শিক ও সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। এই অবস্থায় আত্মবিশ্লেষণের পর আমরা স্বেচ্ছায় ও সম্মিলিতভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর পৃথক পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়েছে। পদত্যাগপত্রে নকলা উপজেলা সমন্বয় কমিটিকে ‘‘সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান’’ করার কথাও বলা হয়েছে।’
এ বিষয়ে পদত্যাগকারী যুগ্ম আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘নকলায় যে কমিটি দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রধান সমন্বকারীকে নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া এনসিপির ত্যাগী নেতাদের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি। তাই এ কমিটি থেকে আমরা ১৫ জন পদত্যাগ করেছি। এসব পদত্যাগপত্র এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে।’
আরও এক যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. মমিনুল ইসলাম আরব বলেন, ‘আমরা পাঁচজন যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ১০ জন সদস্য পদত্যাগ করেছি। আমাদের মূল কারণ প্রধান সমন্বয়কারী একজন অযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে শহীদ পরিবারের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতাও ভালো নয়। এসব গুরুতর অভিযোগের কারণে আমরা পদত্যাগ করেছি। তাঁর কাজ করার কোনো সুযোগ নেই।’
এদিকে পদত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে নকলা উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির আকাশ বলেন, তারা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে এনসিপিকে নষ্ট করতে চাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমি এর আগে জেলা কমিটির সদস্য ছিলাম, নাগরিক কমিটিতে ছিলাম। উপজেলার প্রধান হওয়ার আগে সবার সঙ্গে কথা বলেছি, তখন কেউ বলেনি যে আমি অযোগ্য। আমি ইজিবাইক চালাই, অন্য কিছু তো করি না। এটি আমার কর্ম। আমিও সংবাদ সম্মেলন করে কারা কারা এর পেছনে জড়িত, সে বিষয়গুলো পরিষ্কার করব।’
এ ব্যাপারে এনসিপির শেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী ইঞ্জিনিয়ার মো. লিখন মিয়া বলেন, ‘কমিটি থেকে একযোগে পদত্যাগের ঘটনাটি মূলত ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা। আমাদের দূর্বার সংগঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এবং যারা বিপ্লবকে ধারণ করতে পারেনি, তারাই এ ফাঁদে পা দিয়েছে। দ্রুতই সবকিছু সবার সামনে উন্মোচন করা হবে।’
উল্লেখ্য, ১০ আগস্ট এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলমের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে নকলার হুমায়ুন কবিরকে প্রধান সমন্বয়কারী করে ৩২ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা সমন্বয় কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। এর পর থেকে কয়েকজন নেতা-কর্মীর পদত্যাগের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল।
শেরপুরের নকলায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নবগঠিত উপজেলা সমন্বয় কমিটি থেকে একযোগে ১৫ নেতা পদত্যাগ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে নকলা উপজেলা সদরে এক সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা জানান, নকলা উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির অযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় তাঁরা পদত্যাগ করেছেন। এদিকে পুরো ঘটনাকে একটি ষড়যন্ত্র বলে দাবি করেছেন নকলা উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির আকাশ ও শেরপুর জেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী ইঞ্জিনিয়ার মো. লিখন মিয়া।
পদত্যাগকারীদের তালিকায় রয়েছেন উপজেলা সমন্বয় কমিটির পাঁচজন যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ১০ জন সদস্য। যুগ্ম সমন্বয়কারীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন মো. মমিনুল ইসলাম আরব, মনিরুল ইসলাম মনির, সিরাজুল ইসলাম সোহাগ, রাশিদুল জামান রাসেল ও জসীম উদ্দীন। কমিটির সদস্যপদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন মো. দেলোয়ার হোসেন, সোহেল রানা, জাহাঙ্গীর আলম, সোহাগ মোল্লা, আলামিন মিয়া, রতন মিয়া, নাজমুল হাসান, সুমন মিয়া, আরিফ মিয়া ও সাদেকুল ইসলাম শান্ত।
সংবাদ সম্মেলনে পদত্যাগকারী নেতারা বলেন, ‘জাতীয় নাগরিক পার্টির নকলা উপজেলা শাখার প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির একজন অযোগ্য, অনাদর্শিক ও সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। এই অবস্থায় আত্মবিশ্লেষণের পর আমরা স্বেচ্ছায় ও সম্মিলিতভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বরাবর পৃথক পদত্যাগপত্র পাঠানো হয়েছে। পদত্যাগপত্রে নকলা উপজেলা সমন্বয় কমিটিকে ‘‘সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান’’ করার কথাও বলা হয়েছে।’
এ বিষয়ে পদত্যাগকারী যুগ্ম আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘নকলায় যে কমিটি দেওয়া হয়েছে, সেখানে প্রধান সমন্বকারীকে নিয়ে নানা অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া এনসিপির ত্যাগী নেতাদের সঠিক মূল্যায়ন করা হয়নি। তাই এ কমিটি থেকে আমরা ১৫ জন পদত্যাগ করেছি। এসব পদত্যাগপত্র এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে।’
আরও এক যুগ্ম সমন্বয়কারী মো. মমিনুল ইসলাম আরব বলেন, ‘আমরা পাঁচজন যুগ্ম সমন্বয়কারী ও ১০ জন সদস্য পদত্যাগ করেছি। আমাদের মূল কারণ প্রধান সমন্বয়কারী একজন অযোগ্য ব্যক্তি। তাঁর বিরুদ্ধে শহীদ পরিবারের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতাও ভালো নয়। এসব গুরুতর অভিযোগের কারণে আমরা পদত্যাগ করেছি। তাঁর কাজ করার কোনো সুযোগ নেই।’
এদিকে পদত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ তুলে নকলা উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী হুমায়ুন কবির আকাশ বলেন, তারা প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে এনসিপিকে নষ্ট করতে চাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ‘আমি এর আগে জেলা কমিটির সদস্য ছিলাম, নাগরিক কমিটিতে ছিলাম। উপজেলার প্রধান হওয়ার আগে সবার সঙ্গে কথা বলেছি, তখন কেউ বলেনি যে আমি অযোগ্য। আমি ইজিবাইক চালাই, অন্য কিছু তো করি না। এটি আমার কর্ম। আমিও সংবাদ সম্মেলন করে কারা কারা এর পেছনে জড়িত, সে বিষয়গুলো পরিষ্কার করব।’
এ ব্যাপারে এনসিপির শেরপুর জেলার প্রধান সমন্বয়কারী ইঞ্জিনিয়ার মো. লিখন মিয়া বলেন, ‘কমিটি থেকে একযোগে পদত্যাগের ঘটনাটি মূলত ষড়যন্ত্রমূলক ঘটনা। আমাদের দূর্বার সংগঠনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে এবং যারা বিপ্লবকে ধারণ করতে পারেনি, তারাই এ ফাঁদে পা দিয়েছে। দ্রুতই সবকিছু সবার সামনে উন্মোচন করা হবে।’
উল্লেখ্য, ১০ আগস্ট এনসিপির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলমের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে নকলার হুমায়ুন কবিরকে প্রধান সমন্বয়কারী করে ৩২ সদস্যবিশিষ্ট উপজেলা সমন্বয় কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। এর পর থেকে কয়েকজন নেতা-কর্মীর পদত্যাগের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল।
সিলেট সিটি করপোরেশনের এক কর্মচারীর ওপর হামলার ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে ওই দিন দুপুরে সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়। পরে বুধবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।৪ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে তিন নারী-পুরুষকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গতকাল মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে তাঁদের চুনারুঘাট থানায় সোপর্দ করে বিজিবি।৭ মিনিট আগে
বর্তমানে চিতলমারীতে কর্মরত চিকিৎসক শর্মী রায়ের বিরুদ্ধে এর আগে একই জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলায় স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে করোনা মহামারির সময়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে বরাদ্দ করা সরকারি অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে।৯ মিনিট আগে
অন্তর্বর্তী সরকারের খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে যাচাই-বাছাই কমিটি চাল আমদানির অনুমোদন দিয়েছে। এরই মধ্যে হিলি স্থলবন্দর দিয়ে চাল আমদানি শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আরও চাল আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে। আজ বুধবার দুপুরে দিনাজপুর সার্কিট১৩ মিনিট আগে