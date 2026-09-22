Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

হালুয়াঘাটে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দিল রেড ক্রিসেন্ট

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ০৬
হালুয়াঘাটে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা দিল রেড ক্রিসেন্ট
ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে আকস্মিক ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ময়মনসিংহ ইউনিট।

আজ মঙ্গলবার উপজেলার ধুরাইল ইউনিয়নের গোরকপুর ও পাবিয়াজুরি এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত অর্ধশতাধিক পরিবারের মাঝে এ সহায়তা দেওয়া হয়।

এ সময় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ময়মনসিংহ ইউনিটের চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের প্রশাসক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর খোঁজখবর নেন এবং তাদের ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্ভোগের কথা শোনেন।

এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, ‘আপনারা দুর্যোগের সময় কেউ ধৈর্যহারা হবেন না। ইতিমধ্যে আমি উপজেলা প্রশাসন এবং দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে জানিয়েছি। আজ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে আপনাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি।’

সহায়তা দেওয়ার সময় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রতিনিধি হায়দার হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও রেড ক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত রোববার ভোরে মাত্র ১ মিনিটের ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উপজেলার গোরকপুর ও পাবিয়াজুরি এলাকার অনেক ঘরবাড়ি ও গাছপালা।

বিষয়:

সহায়তাহালুয়াঘাটময়মনসিংহ বিভাগ
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