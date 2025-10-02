Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ময়মনসিংহ

ঈশ্বরগঞ্জে কৃষকের খামার থেকে ৮ গরু চুরি

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ৪৬
ঈশ্বরগঞ্জে কৃষকের খামার। ছবি: আজকের পত্রিকা
ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে কৃষকের খামার থেকে আটটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার রাতে ঈশ্বরগঞ্জ পৌর এলাকার চরনিখলা গ্রামের আরিফ হোসেন সায়মনের আবদিয়া অ্যাগ্রো নামের খামারে গরু চুরির এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় খামারের মালিক আজ বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) ঈশ্বরগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ।

খামারের সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গেছে, গতকাল দিবাগত ভোররাত ৪টার দিকে চার সদস্যের চোর চক্র আবদিয়া অ্যাগ্রো খামারের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। খামারে থাকা আটটি গরু নীল রঙের একটি পিকআপ ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়।

খামারের পাহারাদার আল-আমিন বলেন, ‘রাত ২টার দিকে ঘুমিয়ে যাই। সকাল ৭টার দিকে উঠে দেখি, খামারের তালা ভাঙা। গরু নেই।’

খামারের মালিক আরিফ হোসেন সায়মন বলেন, ‘সকালে পাহারাদারের ফোন পেয়ে এসে দেখি গরু চুরি হয়ে গেছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখেও চুরির বিষয়টির সত্যতা পেয়েছি। খুব কষ্ট করে খামারে গরুগুলো পালন করেছি। প্রায় ৯ লাখ টাকা মূল্যের হবে ৮টি গরু।’

ঈশ্বরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবায়দুর রহমান বলেন, ‘অভিযোগ পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। খামারির গরুগুলো উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

বিষয়:

খামারঈশ্বরগঞ্জময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবরকৃষক
