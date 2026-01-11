Ajker Patrika

নান্দাইলে গাছের নিচে চাপা পড়ে শিশুর মৃত্যু

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
কাটা নারিকেলগাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা
কাটা নারিকেলগাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের নান্দাইলে নারিকেলগাছের নিচে চাপা পড়ে আরাফাত রহমান (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। রোববার (১১ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার রাজগাতি ইউনিয়নের রাজগাতি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আরাফাত রহমান ওই গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রাজগাতি গ্রামের আব্দুল্লাহ বাড়ির পুকুর পাড়ে মৃত একটি নারিকেলগাছ কাটতে যান। গাছ কাটা শেষ হলে কাটা গাছটি পাশেই পড়ে যায়। এমন সময় গাছের নিচে প্রতিবেশী আমিনুলের ছেলে আরাফাত চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয়। পরে বাড়ির লোকজন উদ্ধার করে তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পথেই শিশুটির মৃত্যু হয়।

আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আমার ছেলে বাড়ির পাশেই খেলা করছিল। আব্দুল্লাহ্ তার কাটা গাছ আমার ছেলের ওপরে ফেলায় ছেলেটি মারা গেছে। আমি এর বিচার চাই।’

এ বিষয়ে গাছের মালিক আব্দুল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি।

নান্দাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল-আমীন জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। নিহত শিশুর মরদেহ সুরতাল শেষে পরে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

