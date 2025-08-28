Ajker Patrika
বদলির প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ, শিক্ষা অফিসে তালা

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
শিক্ষা অফিসে তালা দিয়ে বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (পুরুষ) ময়মনসিংহের প্রধান সহকারী শেখ মোহাম্মদ সুরুজ জামানের বদলির আদেশ প্রত্যাহারসহ পাঁচ দফা দাবিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা শিক্ষা অফিস এবং প্রশাসনিক ভবনে তালা দিয়ে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে তালা ঝুলিয়ে বেলা ৩টা পর্যন্ত আন্দোলন করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।

বদলি আদেশ প্রত্যাহার ছাড়া অন্য দাবিগুলো হলো মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের যুগ্ম সচিব বদরুল হাসান লিটনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, অসৎ বদলি-বাণিজ্য সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সদ্য যোগদানকৃত প্রধান সহকারী আজহারুল ইসলামকে অন্যত্র সরানো।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, নিয়ম-বহির্ভূতভাবে প্রধান সহকারী শেখ মোহাম্মদ সুরুজ জামানকে বদলি করা হয়েছে। তাঁর বদলির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে ১৪ দিন ধরে তাঁরা আন্দোলন করছেন।

অনার্স ২০২০-২১ সেশনের শিক্ষার্থী আবিদ আইমান ও আলিফ আহমেদ মনির বলেন, ‘বদলি-বাণিজ্য একটি ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। আমরা সেটি ভাঙতে চাই। ভালো মানুষ তাঁর কর্মক্ষেত্রে সততার উদাহরণ সৃষ্টি করবে, এটা দোষের কিছু নয়। তাঁকে বদলি করে একজন দুর্নীতিবাজকে চেয়ারে বসাচ্ছেন—তা আমরা মেনে নেব না। আজ আমরা বিভিন্ন দপ্তরে তালা দিয়ে আন্দোলন করেছি; আদেশ প্রত্যাহার না হলে আরও কঠোর আন্দোলনে যাব। আমাদের পাঁচ দফা মানতে বাধ্য করব।’

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ময়মনসিংহ অঞ্চলের পরিচালক অধ্যক্ষ এ কে এম আলিফ উল্লাহ আহসান বলেন, ‘সকাল থেকে আমরা অবরুদ্ধ। শিক্ষার্থীরা তালা দিয়ে রেখেছে। বদলি এবং প্রত্যাহার মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে হয়। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের বিষয়টি মাধ্যমিক উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে জানানো হয়েছে।’

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ (পুরুষ) ময়মনসিংহের অধ্যক্ষ ড. মো. জয়নুল আবেদীন খান বলেন, ‘বদলির বিষয়ে আমার কোনো হাত নেই। আমারও যেকোনো সময় বদলি হতে পারে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা প্রধান সহকারী শেখ মোহাম্মদ সুরুজ জামানের বদলির আদেশ ঠেকাতে আন্দোলন করছে; বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানোও হয়েছে। সিদ্ধান্ত কী আসে, তারাই ভালো বলতে পারে।’

১৪ আগস্ট প্রধান সহকারী শেখ মোহাম্মদ সুরুজ জামানকে গৌরীপুর সরকারি কলেজে হিসাবরক্ষক হিসেবে বদলি করা হয়।

শিক্ষার্থীময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
