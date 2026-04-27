কুষ্টিয়ায় পীর হত্যা: ভিডিও দেখে শনাক্ত ২ যুবক গ্রেপ্তার

দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) প্রতিনিধি 
কুষ্টিয়ায় পীর হত্যা: ভিডিও দেখে শনাক্ত ২ যুবক গ্রেপ্তার
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পীর পরিচিতি পাওয়া আব্দুর রহমান শামিম (৬৫) হত্যা মামলায় ঘটনার ১৬ দিন পর ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রোববার দিবাগত গভীর রাতে উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নের পশ্চিম-দক্ষিণ ফিলিপনগর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন নাহারুল মন্ডলের ছেলে বিপ্লব হোসেন (২৬) এবং রবিউল ইসলামের ছেলে আলিফ ইসলাম (২৩)।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা দৌলতপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শেখ মোহাম্মদ আলী মর্তুজা জানান, হামলার সময় বিভিন্ন মাধ্যমে পাওয়া ভিডিও ফুটেজ পর্যালোচনা করে আসামিদের শনাক্ত করা হয়। সেখান থেকে বিপ্লব ও আলিফকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তাঁরা হামলার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, পীর হত্যা, আস্তানায় হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দায়ের করা মামলা এবং বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজের ভিত্তিতে জড়িতদের শনাক্ত করা হচ্ছে। গ্রেপ্তার দুই আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে সোমবার দুপুরে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, ১১ এপ্রিল শনিবার কোরআন অবমাননার অভিযোগ তুলে আব্দুর রহমান শামিমকে তাঁর আস্থার ভেতরে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় ১৩ এপ্রিল নিহতের বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ফজলুর রহমান বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

