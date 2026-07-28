Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে মাদক সেবনের দায়ে চার যুবকের কারাদণ্ড

হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
ময়মনসিংহে মাদক সেবনের দায়ে চার যুবকের কারাদণ্ড
ভ্রাম্যমাণ আদালতে দণ্ডপ্রাপ্ত চার যুবক। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে মাদক সেবনের দায়ে চার যুবককে এক বছর করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ মঙ্গলবার বিকেলে আদালত পরিচালনা করে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সাল আহমেদ এই দণ্ড দেন।

এর আগে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ময়মনসিংহের `খ’ সার্কেল এবং হালুয়াঘাট উপজেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে মাদক সেবনের অভিযোগে চার যুবককে আটক করা হলে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- উপজেলার মনিকুড়া এলাকার আকবার মিয়ার ছেলে রাসেল মিয়া (২৫), গাঙিনাপাড় এলাকার মুলকত আলীর ছেলে মো. রুবেল মিয়া (৩২), একই এলাকার শাহজাহানের ছেলে মাসুদ মিয়া (২৭) এবং জুকাবিলা কান্দা এলাকার মফিদুল ইসলামের ছেলে শরিফ (২২)।

ইউএনও ফয়সাল আহমেদ বলেন, হালুয়াঘাটকে মাদকমুক্ত রাখতে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান ও ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

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