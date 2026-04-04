ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
চাচার দায়ের কোপে যুবক নিহত
মো. রিফাত। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে চাচার দায়ের কোপে মো. রিফাত (২০) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (৪ এপ্রিল) বিকেল ৫টার দিকে উপজেলার রাওনা ইউনিয়নের পাঁচুয়া গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। ঘটনার পর অভিযুক্ত চাচা মনির পালিয়েছেন।

নিহত রিফাত ওই গ্রামের মনসুর আলীর ছেলে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, অভিযুক্ত মনির এলাকায় চিহ্নিত মাদকসেবী। মনির ও রিফাতের বাবা মনসুর সৎভাই। জমি ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্য ঝগড়াবিবাদ লেগে থাকত। আজ মনির বাড়িতে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছিলেন। বিকেলে তিনি দা ধার দিয়ে নিজের ছেলেকে মারতে যান। এ সময় তাঁকে ফেরাতে যান রিফাত। তখন রিফাতের হাঁটুর নিচে কোপ দেন মনির। এতে রিফাত গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা রিফাতকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। পরে সেখান থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক রিফাতকে মৃত ঘোষণা করেন।

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ নজরুল ইসলাম বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই রিফাত মারা যান। পরে চিকিৎসক রিফাতকে মৃত ঘোষণা করেন। রিফাতের লাশ মর্গে রাখা হয়েছে।

গফরগাঁও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং অভিযুক্ত মনিরকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

