হামের টিকার জন্য ভোগান্তি পোহাতে হবে না: মসিক প্রশাসক

হামের টিকা পেতে কাউকে ভোগান্তি পোহাতে হবে না। স্বেচ্ছাসেবীরা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় টিকা পৌঁছে দেবেন। আর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে টিকাদানে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে জানান ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের (মসিক) প্রশাসক মো. রুকুনোজ্জামান রোকন।
আজ রোববার ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশন এলাকায় টিকাদান কার্যক্রমের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
মো. রুকুনোজ্জামান রোকন বলেন, ‘টিকা কার্যক্রম সফল করতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছে। শিশুদের টিকা দিতে মানুষের মাঝে আগ্রহ রয়েছে। সবার সহযোগিতায় সুন্দরভাবে টিকাদান কর্মসূচি সফল করতে চাই।’
সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এইচ কে দেবনাথ জানান, নগরীর ৫৮ হাজার ৬৬৮ শিশুকে হামের বিশেষ এ টিকা দেওয়া হবে। ৭০টি কেন্দ্র হামের টিকা প্রদানে কাজ করছে।
টিকা পেয়ে খুশি শিশুর অভিভাবকেরা। শারমিন আক্তার নামের একজন বলেন, ‘যে হারে হামের প্রকোপ বাড়ছে, তাতে আমরা খুব আতঙ্কিত। তবে সন্তানকে টিকা দিতে পেরে খুবই ভালো লাগছে।’
এ সময় ময়মনসিংহ বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক প্রদীপ কুমার সাহা, সিটি করপোরেশনের সচিব সুমনা আল মজিদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হাসপাতালে হামের উপসর্গে মারা গেছে ১২ জন।
গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ২৬ জনসহ মোট ভর্তি আছে ৭৩টি শিশু। এখন পর্যন্ত চিকিৎসা নিয়েছে ৩৯৭টি শিশু, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৩১২টি। সিটি করপোরেশন এলাকা ছাড়াও ময়মনসিংহ সদর, ত্রিশাল, ফুলপুর উপজেলায় ১ লাখ ৬৫ হাজার ৭৫০টি শিশুকে হামের টিকা দেওয়া হবে।
বরিশাল নগরে ফুটপাত দখল করে গড়ে তোলা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান শুরু করেছে সিটি করপোরেশন। রোববার (১২ এপ্রিল) নগরীর ফজলুল হক অ্যাভিনিউ-সংলগ্ন নগর ভবন এলাকা থেকে এই উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়।১১ মিনিট আগে
আব্দুস সালাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকার আমাকে দুর্নীতির অভিযোগে অপসারণ করেনি; বরং পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে...১৪ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে পীরের আস্তানায় হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ এবং সুফি সাধক আব্দুর রহমান শামিমকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গভীর শোক, তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য। একই সঙ্গে সংগঠনটি অভিযোগ করেছে, সরকারের নিস্পৃহতার কারণেই দেশে সহিংসতা বাড়ছে।৩৭ মিনিট আগে
ঢাকার কেরানীগঞ্জে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক রাইসুল ইসলাম ও তাঁর বাবার ওপর হামলার ঘটনায় করা মামলায় আসামি এহসানুর হক মাহিমকে (২২) এক দিনের রিমান্ডে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার ঢাকার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর আহমেদ এই নির্দেশ দেন।৪১ মিনিট আগে