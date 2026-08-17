Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

১৫ আগস্ট উপলক্ষে দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করে যুব মহিলা লীগ নেত্রী গ্রেপ্তার

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
১৫ আগস্ট উপলক্ষে দুস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ করে যুব মহিলা লীগ নেত্রী গ্রেপ্তার
ঈশ্বরগঞ্জ পৌর যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক রিফাত জাহান। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ পৌর যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক রিফাত জাহানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে অসহায় মানুষের মধ্যে খাবার বিতরণ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচারণার অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আজ সোমবার তাঁকে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা একটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। এর আগে গতকাল রোববার সন্ধ্যায় পৌর শহরের কালীবাড়ি রোড এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে পৌর শহরের চরহোসেনপুর শিমুলতলী এলাকায় দুস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার বিতরণের আয়োজন করেন রিফাত জাহান। পরে ওই কর্মসূচির ছবি ও ভিডিও নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেন তিনি।

পুলিশের অভিযোগ, এসব পোস্টের মাধ্যমে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচারণা চালানো এবং জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বিভিন্ন লেখার পাশাপাশি শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়েও মন্তব্য করেন রিফাত জাহান। স্থানীয়ভাবে ওই পোস্ট ছড়িয়ে পড়ার পর তা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরে আসে।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আজম বলেন, কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারের অভিযোগে রিফাত জাহানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনে মামলা দিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

ঈশ্বরগঞ্জপুলিশগ্রেপ্তারময়মনসিংহ বিভাগ
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