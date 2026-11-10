বাকৃবিতে ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করল ছাত্রদল, অপরাধের প্রমাণ না পেয়ে ছেড়ে দিল প্রশাসন

বাকৃবিতে ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করল ছাত্রদল, অপরাধের প্রমাণ না পেয়ে ছেড়ে দিল প্রশাসন
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের এক নেতাকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির কাছে হস্তান্তর করেছেন ছাত্রদলের নেতা–কর্মীরা। পরে কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ না পাওয়ায় মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জব্বারের মোড় এলাকা থেকে মো. ফাহিম শাহরিয়ার রিফাতকে আটক করা হয়। তিনি নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের শাহজালাল হল শাখার সাবেক উপক্রীড়া সম্পাদক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী।
আটকের সময় বাকৃবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. আতিকুর রহমান, সদস্যসচিব মো. শফিকুল ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এ এম শোয়াইবসহ সংগঠনটির অন্যান্য নেতা–কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এ বিষয়ে বাকৃবি শাখা ছাত্রদলের আহ্বায়ক মো. আতিকুর রহমান বলেন, ‘নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগ দেশের বিভিন্ন স্থানে অরাজকতা ও নাশকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। গতকাল বাকৃবির রেললাইনে অগ্নিসংযোগের চেষ্টার ঘটনায় দুজনকে আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আজও ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর থাকার সময় ছাত্রলীগ নেতা ফাহিম শাহরিয়ার রিফাতকে আটক করে প্রক্টরিয়াল বডির কাছে হস্তান্তর করা হয়।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর সহকারী অধ্যাপক ড. মো. মাসুদ রানা বলেন, ‘জব্বারের মোড় এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করার সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী রিফাতকে আটক করেন। পরে তাঁকে প্রক্টরিয়াল বডির কাছে সোপর্দ করা হয়।’
প্রক্টর আরও বলেন, ‘আটকের পর ওই শিক্ষার্থী কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত কি না, তা তদন্ত করে দেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে তাঁর কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে আগে কোনো অপরাধের রেকর্ডও পাওয়া যায়নি। এ কারণে প্রক্টরের নির্দেশে মুচলেকা নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।’