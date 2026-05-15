মধুপুরে শিল্প ও বণিক সমিতির ভবন নির্মাণ ঘিরে উত্তেজনা, সংঘর্ষের আশঙ্কা

টাঙ্গাইলের মধুপুরে শিল্প ও বণিক সমিতির ভবন নির্মাণ ঘিরে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। জমির মালিকানা নিয়ে মধুপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র পরিবারের সঙ্গে সৃষ্ট এই দ্বন্দ্ব ঘিরে বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদককে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার (১৫ মে) দুপুরে মধুপুর শিল্প ও বণিক সমিতি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে বণিক সমিতির নেতারা গণমাধ্যমকর্মীদের বিষয়টি অবহিত করেন।
লিখিত বক্তব্যে সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিনজুর রহমান নান্নু জানান, মধুপুর মৌজার হালদাগ ৭২৭ খতিয়ানের ৩৫৫৬ দাগের ৮ শতাংশ জমি সমিতির নামে কেনা হয়েছে। জমির নামজারি সম্পন্ন হওয়ার পর সেখানে ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করলে মধুপুর পৌরসভার সাবেক মেয়র মরহুম সরকার সহিদের ছেলে আদিত্য সরকার ও স্ত্রী লিলি সরকার তাঁদের লোকজন নিয়ে বাধা দেন।
অভিযোগে আরও বলা হয়, রাতের বেলা তাঁরা সমিতির সীমানা ভেঙে প্রাচীর নির্মাণ করেন। এ ছাড়া গতকাল বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সন্ধ্যায় অভিযুক্ত ব্যক্তিরা লোকজন নিয়ে সমিতির কার্যালয়ে প্রবেশ করে বণিক সমিতির নেতাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং হুমকি দেন। এ সময় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিনজুর রহমান নান্নুকে বিভিন্ন হুমকি দেওয়া হয়। এ বিষয়ে প্রশাসনের জরুরি হস্তক্ষেপ কামনা করেন সংগঠনের নেতারা। অন্যথায় মধুপুরের ব্যবসায়ীরা ধর্মঘট করবেন বলেও ঘোষণা দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে।
এ ব্যাপারে আদিত্য সরকার বলেন, মধুপুর শিল্প ও বণিক সমিতি জমি কিনেছে, এটা সত্য। কিন্তু জমির সামনের দিকের রাস্তা তাদের কিনে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। তারা তাতে রাজি না থাকায় এই সমস্যা দেখা দিয়েছে।
সংবাদ সম্মেলনে মধুপুর শিল্প ও বণিক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এনামুল হক, সহসভাপতি জহুরুল ইসলাম মাধু, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক মো. আনোয়ার হোসেন, মো. আব্দুল মজিদ, সহসাধারণ সম্পাদক হুরমুজ আলী ফকির ও স্বপন কুমার সাহা, কোষাধ্যক্ষ আশিকুজ্জামান জুয়েল, দপ্তর সম্পাদক হাসান আলী, প্রচার সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পাদক মোশারফ হোসেনসহ কার্যকরী পরিষদের অনেকেই উপস্থিত থেকে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেন।
