ভালুকায় কারখানার বর্জ্য মিশ্রিত পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, ক্ষতিপূরণের দাবিতে মানববন্ধন

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষকদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ক্ষতিপূরণের দাবিতে কৃষকদের মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার ভরাডোবা গ্রামে অবস্থিত এক্সপেরিয়েন্স টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের বর্জ্য ও কেমিক্যাল মিশ্রিত রঙের পানি এবং মুলতাজিম স্প্রিনিং মিলের গরুর গোবর ও অন্যান্য বর্জ্যের পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দ্রুত পরিশোধের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছেন কৃষকেরা।

শনিবার (১ নভেম্বর) বেলা ১১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ভরাডোবা এলাকায় কৃষকেরা বিক্ষোভ মিছিল শেষে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের দাবি উপজেলার ভরাডোবা গ্রামে অবস্থিত এক্সপেরিয়েন্স মিলের বর্জ্য মিশ্রিত পানি এবং মুলতাজিম স্পিনিং মিলের গরুর খামারের বর্জ্যে স্থানীয় কৃষকদের ৩৩৫.৭৪ একর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসন থেকে সুপারিশকৃত ক্ষতিপূরণের টাকা মিল কর্তৃপক্ষ আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পরিশোধ না করলে তাঁরা কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

মানববন্ধন শেষে বক্তব্য দেন কৃষক প্রতিনিধি ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমীন, আবদুর রহিম আকন্দ, মনির তালুকদার, নুরুজ্জামান কবির প্রমুখ।

‘দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ নিতে’ হোটেলে ঢুকে ৪ কর্মচারীকে কুপিয়ে জখম

খুলনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খুলনা নগরের ডাকবাংলো মোড়ে একটি হোটেলে ঢুকে চার কর্মচারীকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শনিবার সন্ধ্যায় লাভলু হোটেলে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, দুপুরে হোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারকে কেন্দ্র করে কয়েক যুবকের কথা-কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। ওই ঘটনার জেরে সন্ধ্যায় ১৫-২০ জন যুবক হোটেলে ঢুকে হামলা চালায়।

আহত কর্মচারীরা হলেন আইয়ুব, মধু, সজল ও টুটুল। তাঁদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে নগরের প্রাণকেন্দ্র ডাকবাংলো মোড়ে প্রকাশ্যে এই হামলার ঘটনা ঘটলেও আধা ঘণ্টা পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে বলে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অভিযোগ তোলেন।

লাভলু হোটেলের কর্মচারী মো. সাইফুল ইসলাম জানান, দুপুরের দিকে দুই যুবক খাওয়ার জন্য ওই হোটেলে আসেন। তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হোটেলে কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁরা তর্কে জড়ান। এতে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। হোটেল ব্যবস্থাপক গিয়ে তখন পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তাঁকেও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন ওই যুবকেরা।

হামলার ঘটনার বর্ণনা দিয়ে সাইফুল ইসলাম জানান, মাগরিবের নামাজের পর ১৫-২০ জন যুবক ওই হোটেলে প্রবেশ করে ধারালো অস্ত্র নিয়ে কর্মচারীদের ওপর হামলা চালান। এতে চারজন আহত হন। উপস্থিত লোকজন আহত ব্যক্তিদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। ঘটনার পরপরই হোটেলের প্রধান ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক হকার বলেন, ‘ডাকবাংলো মোড় একটি জনবহুল এলাকা। প্রায় সময় এখানে পুলিশ অবস্থান করে। কিন্তু এ রকম হামলার পর আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। ডাকবাংলো মোড়ে এ ঘটনার পর পুলিশ ২৫ মিনিট পর ঘটনাস্থলে আসে; যা খুবই দুঃখজনক।’

খুলনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শফিকুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুপুরে দুই যুবক ওই হোটেলে খাওয়ার জন্য গেলে কর্মচারীরা তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। সন্ধ্যার দিকে ওই যুবকেরা আরও কয়েকজনকে নিয়ে হোটেলে হামলা চালান। তাঁরা চারজনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে পালিয়ে যান। আহত ব্যক্তিদের খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের আটকের জন্য অভিযান চালানো হচ্ছে।

প্রেমিকাকে বিয়ে করতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চীনা যুবক

নাসিরনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি 
ওয়াং থাও। ছবি: সংগৃহীত
ওয়াং থাও। ছবি: সংগৃহীত

প্রেমের টানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে এসেছেন ওয়াং থাও (৩৫) নামের এক চীনা যুবক। উপজেলার একটি গ্রামের তরুণীর সঙ্গে এক মাস আগে মোবাইল অ্যাপসের মাধ্যমে তাঁর পরিচয় ও প্রেমের সম্পর্ক হয়। তাঁকে বিয়ে করতেই নাসিরনগরে এসেছেন তিনি।

জানা গেছে, ওয়াং থাও চীনের হেনান প্রদেশের বাসিন্দা। গতকাল শুক্রবার এ দেশে আসেন ওই চীনা যুবক। তরুণী ও তাঁর পরিবার তাঁকে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নাসিরনগরে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে। আগামীকাল রোববার (২ নভেম্বর) জেলাজজ আদালতে মুসলিম রীতিতে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবেন ওয়াং থাও। নাম রাখবেন আবদুল্লাহ।

সরেজমিনে দেখা যায়, এ ব্যাপারে তরুণীর গ্রামের বাড়িতে কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমেছে। আশপাশের গ্রামের নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধ সবাই এসেছেন চীনা যুবককে দেখার জন্য। সবার মধ্যে চীনা যুবককে নিয়ে আগ্রহ, কেউ কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ সেলফি তুলছেন ও ভিডিও করছেন। ওয়াং থাও চীনা ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝেন না। মোবাইলে ট্রান্সলেট করে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন তিনি।

সেই তরুণী বলেন, ‘মোবাইলের একটি অ্যাপসের মাধ্যমে এক মাস আগে আমাদের পরিচয় হয়। সেখানে আস্তে আস্তে আমাদের কথা চলে, পরিচয় রূপ নেয় ভালোবাসায়। পরে সে আমাকে বিয়ে করতে বাংলাদেশে আসছে। সে কোনো ধর্মে বিশ্বাস করে না। এখন আইনানুসারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমাকে বিয়ে করবে। বিয়ের পর আমাকে চীনে নিয়ে যাবে।’

চীনা যুবককে জামাতা হিসেবে পাওয়ায় খুশি তরুণীর পরিবারও। তরুণীর মা বলেন, ‘ছেলে চীন থেকে আমাদের বাড়িতে এসেছে। তার সঙ্গে আমার মেয়ের প্রেমের সম্পর্ক। আমার মেয়েকে সে বিয়ে করবে।’ তরুণীর বাবা বলেন, ‘আমরা ছেলের ব্যবহারে খুব খুশি। সে অনেক ভালো মানুষ। বাজার থেকে বোয়াল মাছ, দেশি মোরগ কিনে রান্না করে খাওয়াইছি।’

সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট নাসির উদ্দীন বলেন, ‘আমি এ ঘটনা শুনেছি। একজন চীনা নাগরিক প্রেমের টানে এখানে এসেছে।’

নাসিরনগর থানার সহকারী পুলিশ পরিদর্শক জাহান-ই-আলম বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে খোঁজখবর নিয়েছি। সব তথ্য যাচাই করেছি। চীনা ওই যুবক বৈধভাবেই বাংলাদেশ এসেছেন। আমরা বলেছি, কোনো ধরনের সমস্যা হলে আমাদের জানাতে।’

স্কুলের পাঠদান বন্ধ রেখে রাজনৈতিক প্রচার বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর

ঝালকাঠি প্রতিনিধি  
ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় আজ শনিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর রাজনৈতিক প্রচার। ছবি: সংগৃহীত
ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় আজ শনিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর রাজনৈতিক প্রচার। ছবি: সংগৃহীত

ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় একটি বিদ্যালয় পাঠদান বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিফলেট বিলি ও রাজনৈতিক প্রচার চালিয়েছেন আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী গোলাম আজম সৈকত। আজ শনিবার উপজেলার শৌলজালিয়া ইউনিয়নের বলতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে গিয়ে তিনি এ প্রচার চালান।

গোলাম আজম সৈকত ছাত্রদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝালকাঠি-১ (রাজাপুর–কাঠালিয়া) আসনের বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী বলে জানা গেছে। এ ঘটনায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

বিদ্যালয়ে রাজনৈতিক প্রচারের একটি ভিডিও গোলাম আজম সৈকত তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে প্রকাশ করেন। ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘কাঠালিয়া উপজেলার শৌলজালিয়া ইউনিয়নের বলতলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা সম্পর্কে অবহিতকরণ।’

ঘটনাটি নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করেছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষার্থীর অভিভাবক জানান, বিদ্যালয় ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার স্থান, রাজনীতি শেখার নয়। এগুলো বন্ধ করা উচিত।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. শাহজামাল খান বলেন, ‘সৈকত নামের এক ব্যক্তি এলাকায় জানাজায় এসেছিলেন। পরে বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করেন। তখন ক্লাস চলছিল, সময় আনুমানিক দুপুর সাড়ে ১২টা। কোনো পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম ছিল না। হলরুম না থাকায় একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একত্র করে তিনি কথা বলেন ও লিফলেট বিতরণ করেন। এর আগেও উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানরা এভাবে করেছেন।’

অভিযোগে বিষয়ে গোলাম আজম সৈকত বলেন, ‘আমি ওই এলাকায় এক ব্যক্তির জানাজায় গিয়েছিলাম। ফেরার পথে বিদ্যালয়ে ঢুকে শিক্ষকদের সঙ্গে দেখা করি। পরে তাঁদের অনুমতি নিয়েই শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বসে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র সংস্কারের ৩১ দফা সম্পর্কে আলোচনা করি ও লিফলেট দিই। এটি কোনো নির্বাচনী প্রচারণা ছিল না।’

ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় আজ শনিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর রাজনৈতিক প্রচার। ছবি: সংগৃহীত
ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় আজ শনিবার দুপুরে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীর রাজনৈতিক প্রচার। ছবি: সংগৃহীত

গোলাম আজম সৈকত আরও বলেন, ‘আমরা সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনসমাগমস্থলে ৩১ দফা রাষ্ট্র সংস্কারের কর্মসূচি তুলে ধরছি। এটি রাজনৈতিক প্রচার নয়, রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেও এ বিষয়ে অবহিত করা প্রয়োজন।’

কাঠালিয়া উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আনোয়ার আজীম বলেন, ‘বিদ্যালয় চলাকালে পাঠদান বন্ধ রেখে রাজনৈতিক কর্মসূচি করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এটি অনৈতিক ও আইনবহির্ভূত। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) ঝালকাঠির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সত্যবান সেনগুপ্ত বলেন, ‘বিদ্যালয় হলো শিক্ষা অর্জনের স্থান, রাজনীতি চর্চার নয়। ভবিষ্যতে যেন কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি এ ধরনের কাজ না করেন, তা নিশ্চিত করতে হবে।’

কাঠালিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহিরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিষয়টি আমি আপনার মাধ্যমেই জানতে পেরেছি। বিদ্যালয়ের পাঠদান বন্ধ রেখে রাজনৈতিক কার্যক্রমের কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি সম্পর্কে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রতিবেদন চাওয়া হবে। প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

নির্বাচনে আ.লীগকে আনতে ভারত আমাদের চেপে ধরতে চায়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা
মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, ‘ভারত সব সময় বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা বললেও বাস্তবে আমাদের প্রতি তাদের আচরণ কখনোই সদয় ছিল না। তারা আমাদের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা দেখায়নি, বরং বিভিন্ন সময় সমাজে চাপ সৃষ্টি করে নিজেদের পরিচিত বন্ধু আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আনতে তৎপরতা চালাচ্ছে।’

আজ শনিবার (১ নভেম্বর) সকালে পটুয়াখালীর দুমকি উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষক দল দুমকি উপজেলা শাখা আয়োজিত ‘রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে’ মতবিনিময় ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ দলীয়ভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। তারা জাতীয় পার্টির সঙ্গে সমন্বয় করে বা স্বতন্ত্র প্রার্থীর ছদ্মবেশে নির্বাচনে আসতে পারে। জাতীয় পার্টি ৩০টি আসন রেখে অন্য আসনগুলো আওয়ামী লীগকে দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টাকার বাজেট নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারতীয় ও বিদেশি শক্তি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাই বিএনপি ও দেশপ্রেমিক জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী আরও বলেন, বিদেশে পালিয়ে থাকা আওয়ামী লীগ নেতাদের বিপুল অর্থ রয়েছে। তাঁরা প্রায় সাড়ে ৭ কোটি ভোট কেনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান একাধিকবার সতর্ক করেছেন যে আসন্ন নির্বাচন হবে অত্যন্ত কঠিন ও চ্যালেঞ্জিং। আওয়ামী লীগ যদি স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ না পায়, তাহলে তারা স্বতন্ত্র প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন দুমকি উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম এবং পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মো. জাহিদ খান ও সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. গোলাম মর্তুজা।

বক্তব্য দেন পটুয়াখালী জেলা কৃষক দলের সদস্যসচিব তারিকুল ইসলাম ইভান, জেলা বিএনপি নেতা মাকসুদ আহম্মেদ বায়জিদ পান্না মিয়া, জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক মো. মজিবুর রহমান, দুমকি উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মতিউর রহমান দিপু প্রমুখ।

