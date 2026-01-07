Ajker Patrika

ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী কিশোর নিহত

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
সাব্বির আহম্মেদ। ছবি: সংগৃহীত
সাব্বির আহম্মেদ। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের নান্দাইলে ট্রাকের ধাক্কায় সাব্বির আহম্মেদ (১৫) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার মুশুল্লি দরগাবাড়ি এলাকায় ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত সাব্বির আহম্মেদ মুশুল্লি ইউনিয়নের রসুলপুর গ্রামের শামীম মিয়ার ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সাব্বির আহম্মেদ গতকাল রাতে উপজেলার মুশুল্লি তারের ঘাট বাজার থেকে মোটরসাইকেলযোগে কিশোরগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় বিপরীত থেকে আসা দ্রুতগতির ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল ছিটকে সড়কের মাঝে পড়ে যায়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

নান্দাইল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। তবে এক ঘণ্টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও ট্রাকের সন্ধান মেলেনি।

