ময়মনসিংহ নগরীতে পুলিশের ওপর হামলা, এসআইসহ আহত ২

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ মহানগরীতে পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে এসআইসহ দুই পুলিশ সদস্য আহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার নগরীর কৃষ্টপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় তাৎক্ষণিক পুলিশ ও গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের যৌথ অভিযানে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে।
আহত ব্যক্তিরা হলেন নগরীর এক নম্বর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) মো. নাজমুল ও কনস্টেবল মো. এরশাদ। তাঁদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম জানান, স্থানীয় দুটি পরিবারের মধ্যে ঝগড়া চলছিল। এতে এক ব্যক্তিকে থানায় আসতে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ৯৯৯ নম্বরে কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।
এ সময় অভিযোগকারী ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশ নিয়ে আসার পথে প্রতিপক্ষের লোকজন তাদের ওপর হামলা চালান। এতে দুই পুলিশ সদস্য ও অভিযোগকারীকে আহত করা হয়। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
তবে তাৎক্ষণিকভাবে হামলাকারী ও আটক ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। বিস্তারিত পরে জানানো হবে বলে জানান ওসি।
