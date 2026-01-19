তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো ভূরাজনৈতিক চাপ নেই: রংপুরে চীনা রাষ্ট্রদূত

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি
তিস্তা নদীর ভাঙনপ্রবণ এলাকা পরিদর্শন শেষে চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো ধরনের ভূরাজনৈতিক চাপ নেই। এটি বাংলাদেশের নিজস্ব প্রকল্প এবং চীন এতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।
আজ সোমবার সকালে রংপুরের কাউনিয়া সেতু পরিদর্শন করেন পানিসম্পদ ও পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান ও চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা নদীভাঙন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং প্রস্তাবিত তিস্তা মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।
পরিদর্শনের পরে তাঁরা নৌকা ভ্রমণ করেন। নৌকা ভ্রমণের সময় নদীর ভাঙন, জেগে ওঠা চর, পানিপ্রবাহ ও অববাহিকার মানুষের দুর্ভোগ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরে নদীভাঙন এলাকায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। বাসিন্দারা দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের দাবি জানান।
চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেন, প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের সিদ্ধান্তভিত্তিক এবং দেশের প্রয়োজনের জন্য নেওয়া হয়েছে। চীন বাংলাদেশের উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে এতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।
‘তিস্তা বাঁচাও, নদী বাঁচাও সংগ্রাম পরিষদ’-এর সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম রহমান বলেন, ‘উত্তরাঞ্চলের প্রায় দুই কোটি মানুষ নদীভাঙন ও প্লাবনের কারণে দীর্ঘদিন দুর্ভোগে রয়েছে। এই দুর্ভোগ লাঘবে তিস্তা মহাপরিকল্পনা ছাড়া বিকল্প নেই। দীর্ঘ সময়ের আন্দোলনের পর প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে, যা আমাদের আশাবাদী করেছে।’
