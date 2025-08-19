Ajker Patrika
৯ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর ঢাকা-ময়মনসিংহ বাস চলাচল শুরু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

মাসকান্দা কাউন্টারে ভাঙচুর ও লুটপাটের ৯ ঘণ্টা পর ময়মনসিংহের সঙ্গে ঢাকাসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহের বাস চলাচল শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে মাসকান্দা কাউন্টারে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় ৪ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেছে জেলা প্রশাসন।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত ১০টা থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ থেকে শেরপুর, নেত্রকোনা, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, পূর্বধলা, কিশোরগঞ্জসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহে বাস চলাচল শুরু হয়েছে।

এর আগে বেলা ১টায় নগরীর ঢাকা বাসস্ট্যান্ডের কাউন্টার ভাঙচুর ও লুটপাট করে দুর্বৃত্তরা। কাউন্টার ভাঙচুর ও লুটপাটে দেড় শতাধিক দুর্বৃত্ত অংশ নেয়। এর প্রতিবাদে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কসহ বৃহত্তর ময়মনসিংহে বাস চলাচল বন্ধ করে দেন শ্রমিকেরা।

ময়মনসিংহ জেলা মোটর মালিক সভাপতি আলমগীর মাহমুদ আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বেলা ১টার দিকে মাসকান্দা কাউন্টারে ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনা ঘটায় একদল দুর্বৃত্ত। পরে শ্রমিকেরা বৃহত্তর ময়মনসিংহে বাস চলাচল বন্ধ করে দেন।

রাতে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে ৪ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত জানতে চাইলে তিনি বলেন, তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তে প্রকৃত দোষীরা বেরিয়ে আসবে।

দুপুরে একদল দুর্বৃত্ত মোটরসাইকেলে এসে নগরীর মাসকান্দা বাস টার্মিনালে প্রবেশ করে অতর্কিত ইউনাইটেড বাস সার্ভিসের টিকিট কাউন্টারটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। বন্ধ করে দেয় ইউনাইটেড বাস সার্ভিসের কাউন্টার। ইউনাইটেড বাস সার্ভিসের কাউন্টারটি বন্ধ করে দেওয়ায় ভোগান্তিতে পড়ে কয়েক শ যাত্রী। যাত্রীরা অগ্রিম টিকিট করেও যেতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

মাসকান্দা বাস কাউন্টারের এক কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দুপুরের দিকে হঠাৎ একদল দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাস কাউন্টারে হামলা চালায়। হামলা করে কাউন্টার ও ভেতরে ভাঙচুর করে। এ সময় কাউন্টারে থাকা টাকা লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে।

মজিবুর রহমান নামে ঢাকাগামী এক যাত্রী বলেন, ‘আমি অগ্রিম টিকিট করে রেখেছিলাম। বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি কে বা কারা ভাঙচুর করেছে। এতে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। আমি ঢাকা গিয়ে সেখান থেকে রবিশাল যাব। লঞ্চের টিকিট কেনা। এখন কোনোভাবেই ঢাকা যেতে পারছি না।’

কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি মুহাম্মদ শিবিরুল ইসলাম বলেন, গত বছরের ৫ আগস্টের আগে যারা বাসস্ট্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করত, এখনো তারা করছে, এমন অভিযোগে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা ভাঙচুর চালিয়েছে। তবে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক সমিতির নেতারা আলোচনা করে বাস চলাচলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ময়মনসিংহ জেলাময়মনসিংহ বিভাগময়মনসিংহজেলার খবর
