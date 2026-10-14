কেন্দুয়ায় জমি নিয়ে বিরোধে যুবক নিহত, গুরুতর আহত বাবা হাসপাতালে

নেত্রকোনার কেন্দুয়ায় বাড়িতে নতুন ঘর নির্মাণের জায়গা নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের হামলায় ইউসুফ হোসেন আবির (২২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর বাবা এনামুল হক (৪৫) গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) বেলা সোয়া ২টার দিকে উপজেলার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়নের পুরানবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। রাতে কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিহত আবির সৌদিপ্রবাসী ছিলেন। কিছুদিন আগে ছুটিতে বাড়িতে আসেন তিনি।
পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুরানবাড়ী গ্রামের এনামুল হক বাড়িতে নতুন ঘর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ নিয়ে সামান্য জায়গার দাবি নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই বকুল মিয়ার সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। এর জেরে মঙ্গলবার দুপুরে বকুল মিয়ার পক্ষের লোকজন ধারালো অস্ত্র নিয়ে এনামুল হক ও তাঁর ছেলে আবিরের ওপর হামলা চালায়। এ সময় তাঁরা নিজেদের ঘরে শুয়ে ছিলেন। হামলাকারীরা বাবা-ছেলেকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করেন।
পরে স্থানীয় লোকজন তাঁদের উদ্ধার করে কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যার পর আবিরের মৃত্যু হয়। তাঁর বাবা এনামুল হকও গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
খবর পেয়ে রাতে ওসি মুহাম্মদ তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।
রাত সোয়া ১১টার দিকে ওসি মুহাম্মদ তরিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমি ঘটনাস্থলেই আছি। নিহতের লাশ এখনো ময়মনসিংহে রয়েছে।’
নিহত আবিরের ছোট ভাই জুনায়েদ আহমেদ বলেন, ‘ভাইয়ের লাশ এখনো ময়মনসিংহ মেডিকেলে রয়েছে। বাবার অবস্থাও আশঙ্কাজনক। আমরা এ ঘটনায় জড়িতদের কঠিন শাস্তি চাই।’
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