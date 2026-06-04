Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে সেনাবাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য সাকিবুলের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
গফরগাঁওয়ে সেনাবাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য সাকিবুলের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে সেনাবাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য সাকিবুল হাসান (১৮) গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার চরআলগী ইউনিয়নের নিধিয়ারচর ভাটিপাড়া নদীর পাড় এলাকা থেকে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত সাকিবুল হাসানের বাড়ি পার্শ্ববর্তী কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলার জিনারি ইউনিয়নের চরকাটিহারি গ্রামে।

নিহত সাকিবুলের পরিবারের বরাতে পুলিশ জানায়, সেনাবাহিনীতে যোগদানের পর প্রশিক্ষণকালে সাকিবুল হাসান কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েন। পরে চাকরিচ্যুত হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন।

চরকাটিহারি গ্রামের বাসিন্দা প্রতিবেশী রতন মিয়া জানান, তিন থেকে চার মাস আগে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুত হন সাকিবুল হাসান। চাকরিতে যোগদানের পর প্রশিক্ষণরত অবস্থায় হঠাৎ তাঁর মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। পরে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

গফরগাঁও থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. মশিউর রহমান বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

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বিষয়:

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