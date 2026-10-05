Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহে চোরাই ট্রাকসহ ব্যবসায়ী আটক

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহে চোরাই ট্রাকসহ ব্যবসায়ী আটক
আটক সাদ্দাম হোসেন ও নজরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের নান্দাইলে চোরাই ট্রাকসহ ব্যবসায়ী সাদ্দাম হোসেন (৩৫) ও তাঁর বড় ভাই মো. নজরুল ইসলামকে আটক করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় আজ সোমবার নান্দাইল মডেল থানার এসআই খাইরুল ইসলাম বাদী হয়ে দুজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এর আগে গতকাল রোববার রাতে উপজেলার সিংরইল বাজার থেকে ট্রাকসহ তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যবসায়ী সাদ্দাম হোসেন উপজেলার আচারগাঁও ইউনিয়নের পুরহরি গ্রামের মৃত মাহতাব উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাতে সিংরইল বাজারে আরজু মিয়ার মালিকানাধীন দোকানের সামনে একটি পরিত্যক্ত ড্রাম ট্রাক দেখতে পান স্থানীয় লোকজন। সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা ট্রাকটি আটকে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাকসহ সাদ্দাম ও নজরুলকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এ সময় ছয় চাকার একটি ড্রাম ট্রাক ও একটি গ্যাস কাটার জব্দ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে ট্রাকটি কেনার বিষয়ে তাঁরা সন্তোষজনক তথ্য দিতে পারেননি বলে জানায় পুলিশ।

তবে ব্যবসায়ী সাদ্দাম হোসেনের দাবি, নষ্ট ও পরিত্যক্ত ড্রাম ট্রাকটি তিনি ময়মনসিংহের ফারুক নামের এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৮ লাখ টাকায় কিনেছেন। ভেঙে বিক্রি করার জন্য ট্রাকটি তাঁর ভাঙারি দোকানে নেওয়া হচ্ছিল।

থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, চোরাই ট্রাকসহ দুজনকে আটক করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে।

বিষয়:

নান্দাইলপুলিশময়মনসিংহ বিভাগট্রাকজেলার খবর
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