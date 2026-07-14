Ajker Patrika
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নওগাঁ

দেশ ডুবছে পানিতে আর প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত ফটোসেশনে: সারজিস আলম

ধামইরহাট (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
দেশ ডুবছে পানিতে আর প্রধানমন্ত্রী ব্যস্ত ফটোসেশনে: সারজিস আলম
জুলাই পদযাত্রা ও পথসভা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন সারজিস আলম। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম বলেছেন, ‘দেশ বন্যার পানিতে ডুবে যাচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে, অথচ প্রধানমন্ত্রী বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে পরিবার নিয়ে ফটোসেশনে ব্যস্ত।’ সোমবার (১৩ জুলাই) সন্ধ্যায় নওগাঁর ধামইরহাটে সফিয়া পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের সামনে জয়পুরহাট-নওগাঁ আঞ্চলিক মহাসড়কে আয়োজিত জুলাই পদযাত্রা ও পথসভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। ধামইরহাট উপজেলা শাখা এনসিপি এ কর্মসূচির আয়োজন করে।

সারজিস আলম বলেন, ‘বন্যার পানিতে মানুষ মারা যাচ্ছে, স্বজনেরা কবর দেওয়ার জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না, গবাদিপশু পানির স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সরকারের আরও সক্রিয়ভাবে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন ছিল।’

তিনি বলেন, ‘আমরা আমাদের সর্বোচ্চ শ্রম দিয়ে ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করে যাব। তরুণ ও যুবসমাজকে মাদক থেকে রক্ষা করতেও কাজ করব।’

রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনা করে এনসিপির এই নেতা বলেন, ‘ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বাইরে মাদকের বিরুদ্ধে কথা বলেন, কিন্তু রাতের বেলা মাদক ব্যবসার লাভের অংশ থেকে ভাগ নেন—এমন অভিযোগ রয়েছে। এভাবে তরুণ প্রজন্ম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।’

সারজিস আলম বলেন, ‘বিএনপির নেতা-কর্মীরা বাহিরে শিক্ষার উন্নয়ন নিয়ে সুন্দর কথা বলে, আর প্রত্যেকটা স্কুলে গিয়ে দলের সবচেয়ে অযোগ্য চাটুকার লোকটাকে, বিদ্যালয়ের সভাপতি বানানোর জন্য এমন কোনো নোংরামি নেই যে তারা করে না। এভাবে তারা শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলেছে।’

সারজিস আলম আরও বলেন, ‘জুলাইয়ের আদর্শ এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আগামী নির্বাচনে ঘুষ, দুর্নীতি ও দখলবাজদের প্রতিহত করতে হবে। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দায়িত্ব দিতে না পারলে দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন সম্ভব নয়।’

এর আগে ধামইরহাট বাজারের নিমতলী মোড় থেকে ‘দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা’ বের করা হয়। পদযাত্রাটি উপজেলার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে আমাইতাড়া বাজারে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, যুগ্ম সদস্যসচিব সাইফ মোস্তাফিজ, জাতীয় নারীশক্তির আহ্বায়ক মনিরা শারমিন, রাজশাহী বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান ইমন, জাতীয় যুবশক্তির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ সোহেল, ধামইরহাট উপজেলা এনসিপির আহ্বায়ক রবিউল ইসলাম, সদস্যসচিব আব্দুর রহমানসহ দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বক্তব্য দেন।

বিষয়:

রাজশাহী বিভাগজেলার খবরবন্যাপ্রধানমন্ত্রীসারজিস আলমজাতীয় নাগরিক পার্টিএনসিপি
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