Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় গফরগাঁওয়ের আবু হানিফের মৃত্যু

গফরগাঁও (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় গফরগাঁওয়ের আবু হানিফের মৃত্যু
আবু হানিফ নোমান। ছবি: সংগৃহীত

মালয়েশিয়ার পেনাং শহরে কর্মস্থলে যাওয়ার পথে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার বাসুটিয়া গ্রামের আবু হানিফ নোমান (৫৩)। গতকাল রোববার সন্ধ্যায় দুর্ঘটনার পর তাকে পেনাং সিটি হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

নিহত আবু হানিফ নোমান গফরগাঁও উপজেলার বাসুটিয়া গ্রামের আব্দুল হাইয়ের ছেলে।

নিহতের স্বজন রাব্বি ইসলাম জানান, আবু হানিফ নোমান দীর্ঘ প্রায় ৩৪ বছর ধরে মালয়েশিয়ায় ছিলেন। তাঁর পরিবারে স্ত্রী ও তিন কন্যাসন্তান রয়েছে।

মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি নিহত, লাশের অপেক্ষায় স্বজনেরা মালয়েশিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাংলাদেশি নিহত, লাশের অপেক্ষায় স্বজনেরা 

স্থানীয় সাবেক ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য সেলিম মিয়া বলেন, “নিহতের মরদেহ মালয়েশিয়ায় একটি হাসপাতালের হিমঘরে রাখা হয়েছে। মালয়েশিয়ায় তাঁর আরেক প্রবাসী ভাই আছেন। তিনি মরদেহ দেশে আনার ব্যবস্থা করছেন। নোমানের আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।”

বিষয়:

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