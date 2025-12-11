Ajker Patrika

শেরপুরে অবৈধ ৩ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দিয়েছে প্রশাসন

শেরপুর প্রতিনিধি
অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেয় প্রশাসন। ছবি: সংগৃহীত
অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেয় প্রশাসন। ছবি: সংগৃহীত

শেরপুরে জেলা প্রশাসন ও পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পরিচালিত ওই অভিযানে তিনটি অবৈধ ইটভাটার মালিককে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৯ লাখ টাকা জরিমানা ও কাঁচা ইট গুঁড়ি দেওয়া হয়। এ সময় অবৈধ ইটভাটার সকল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শুভাগত সরকার বর্ণ এবং কাজী রিজওয়ানুল হক। ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রসিকিউশন প্রদান করেন জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক সুশীল কুমার দাস।

অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেয় প্রশাসন। ছবি: সংগৃহীত
অবৈধ ইটভাটা গুঁড়িয়ে দেয় প্রশাসন। ছবি: সংগৃহীত

জেলা পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা শুরু হয়। ওই সময় পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় সদর উপজেলার মনকান্দা এলাকার আশিকা ব্রিকস, মির্জাপুর এলাকার মেসার্স এইচ এ বি জিগজ্যাগ ব্রিকস ম্যানুফ্যাকচারার্স ও ঝিনাইগাতী উপজেলার চেঙ্গুরিয়া এলাকার মেসার্স বিপি ব্রিকসকে ৩ লাখ টাকা করে মোট ৯ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া ভাটায় তৈরিকৃত কাঁচা ইট নষ্ট করাসহ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। একই সঙ্গে ইটভাটাগুলোর সকল কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে অন্যদের মধ্যে জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ হেদায়েতুল ইসলাম, সেনাবাহিনীর সদস্যবৃন্দ, জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যবৃন্দ এবং পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিদর্শক সুশীল কুমার দাস বলেন, পরিবেশ রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

ইটভাটাশেরপুরপরিবেশ অধিদপ্তরময়মনসিংহ সদরময়মনসিংহ বিভাগআদালতজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডিজির সঙ্গে তর্ক: অব্যাহতির ৪ দিনের মাথায় পুনর্বহাল ময়মনসিংহের চিকিৎসক

রাশেদ খানের পদত্যাগ চেয়ে গণঅধিকারের উচ্চতর পরিষদ সদস্যের অনাস্থা

মোদির সঙ্গে রাহুলের ৮৮ মিনিটের বৈঠক, কী আলোচনা হলো

মধ্যরাতে দেশে দুই দফা ভূমিকম্প, উৎপত্তিস্থল সিলেট ও মৌলভীবাজার

শিশু উদ্ধারে ৪০ ফুট গর্ত করে চলছে সুড়ঙ্গ করার কাজ

এলাকার খবর
Loading...