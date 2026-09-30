Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ভালুকায় বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে জড়িয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

ভালুকা (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি 
ভালুকায় বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে জড়িয়ে দুই ভাইয়ের মৃত্যু
আজ সকাল পৌনে ১০টার দিকে ভালুকার খারুয়ালী গ্রামে বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু হয়। ছবি: সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ভালুকায় কৃষিজমিতে কাজ করতে গিয়ে ছেঁড়া বিদ্যুতের তারে জড়িয়ে দুই চাচাতো ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার সকাল পৌনে ১০টার দিকে উপজেলার খারুয়ালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

মারা যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন খারুয়ালী গ্রামের আজিত আকন্দের ছেলে শাহাব উদ্দিন আকন্দ (৬৫) এবং একই গ্রামের আব্দুল মজিদ আকন্দের ছেলে ধনু আকন্দ (৬০)।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকালে ধনু আকন্দ কৃষিজমিতে কাজ করতে যান। সেখানে মাটিতে পড়ে থাকা পল্লী বিদ্যুতের ছেঁড়া তারে জড়িয়ে তিনি বিদ্যুতায়িত হন। বিষয়টি দেখতে পেয়ে তাঁকে উদ্ধার করতে ধানখেতে নামেন চাচাতো ভাই শাহাব উদ্দিন। এ সময় তিনিও বিদ্যুতের সংস্পর্শে এসে গুরুতর আহত হন।

পরে তাঁদের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে দুজনকে উদ্ধার করে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয় শিক্ষক মো. জান্নাতুল ইসলাম সোহাগ বলেন, সকালে তিনি পল্লী বিদ্যুতের একটি ছেঁড়া তার মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। বিষয়টি তিনি পল্লী বিদ্যুৎ কার্যালয়ে জানিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, এরপরও তারটি সরানো হয়নি।

ময়মনসিংহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২-এর জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) মো. নাসির উদ্দিন বলেন, তিনি ঘটনাটি শুনেছেন। বিষয়টি তদন্তে একটি কমিটি করা হচ্ছে। তদন্তে কারও অবহেলা পাওয়া গেলে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাভালুকাদুর্ঘটনাময়মনসিংহ বিভাগ
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