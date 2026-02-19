মুন্সিগঞ্জে ১৪ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ১৪ ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত সদর উপজেলার হাটলক্ষ্মীগঞ্জ এলাকায় এ অভিযান চালায় জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
অভিযানকালে শামিম স্টোরে পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় দোকানমালিক আব্দুর রবকে এক হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া ভাই ভাই ট্রেডার্সে কলা বিক্রির ক্ষেত্রে মূল্যতালিকা না থাকায় মালিক মো. আফজালকে দুই হাজার টাকা এবং আলমগীর ট্রেডার্সে একই অপরাধে মালিক অনিক শেখকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ বিষয়ে সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে বাজার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে ব্যবসায়ীদের বাধ্যতামূলকভাবে মূল্যতালিকা প্রদর্শন ও পণ্য ক্রয়ের রসিদ সংরক্ষণের কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান ও তদারকি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
তিনি আরও বলেন, বাজারে পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখা এবং ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণা রোধে নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সচেতন করা হচ্ছে। অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো. সামির হোসাইন সিয়াম এবং মুন্সিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন আনসারের একটি দল।
একই দিনে সিরাজদিখান বাজারে আজ দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তৌহিদুল ইসলাম বারি পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত ১১ জন ব্যবসায়ীকে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।
