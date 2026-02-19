রংপুরের মিঠাপুকুরে ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোর খবর জানাতে মাইকিং করা হয়েছে। এই উদ্যোগ নিয়েছেন স্থানীয় রাজধানী হোটেলের মালিক তাজরুল ইসলাম। তিনি গতকাল বুধবার থেকে তৈরি ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোর প্রচারণা চালান।
তাজরুল ইসলাম জানান, রমজান এই সব ধরনের ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। এবারও বেড়েছে। এ কারণে তিনি রমজান মাসে তৈরি করা ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোর পাশাপাশি অসচ্ছল, দুঃস্থ ও বৃদ্ধ রোজাদারদের বিনা মূল্যে ইফতার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
তাঁর হোটেলে তৈরি ছোলা প্রতি কেজি ১১০ টাকা, বুন্দিয়া ১২০ টাকা, জিলাপি ১২০ টাকা ও ছানার পোলাও ১৮০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে।
তাজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি প্রতিটি ইফতারসামগ্রীর দাম স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত কমিয়েছি। এ ছাড়া অসচ্ছল, দুঃস্থ ও বৃদ্ধ রোজাদারদের বিনা মূল্যে ইফতার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোয় অনেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।’
বাজার বণিক সমবায় সমিতির সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোর ঘোষণা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তিনি তাজরুল ইসলামের মতো অন্য ব্যবসায়ীদেরও এমন পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।
বকেয়ার কারণে ফার্নেস অয়েল আমদানি করতে সমস্যা হচ্ছে। অনেক কোম্পানি ব্যাংক ঋণের কিস্তি দিতে পারছে না। আমরা যদি তেল আমদানি করতে না পারি, তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে কী করে? বিদেশি কোম্পানির বিল ঠিকই দেওয়া হয়েছে...১৩ মিনিট আগে
২৪ ঘণ্টা পার হলেও ময়মনসিংহে ব্রহ্মপুত্রের চরে নিখোঁজ শিক্ষার্থী নুরুল্লাহ শাওনের (২৫) সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি। আজ বৃহস্পতিবার ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের একাধিক দল ও নিখোঁজ শিক্ষার্থী সহপাঠীরা ব্রহ্মপুত্র নদের চরে অনুসন্ধান চালিয়ে শাওনের খোঁজ পাননি।৪৪ মিনিট আগে
ঢাকা-১ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিএনপির ঢাকা জেলা সভাপতি খন্দকার আবু আশফাক বলেছেন, দোহার-নবাবগঞ্জে কোনো ধরনের মাদক কারবারে চলবে না। তেলবাজি পছন্দ করি না। বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে দোহার উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
শরীয়তপুরের জাজিরার নাওডোবা এলাকায় পদ্মা সেতু হাইওয়ে সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পেছনে আরেক বাসের ধাক্কায় হেলপার ও সুপারভাইজার নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় আরও ১০ জন আহত হয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে