রংপুর

ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোর খবর জানাতে মাইকিং

মিঠাপুকুর (রংপুর) প্রতিনিধি 
রংপুরের মিঠাপুকুরে ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোর খবর জানাতে মাইকিং করা হয়েছে। এই উদ্যোগ নিয়েছেন স্থানীয় রাজধানী হোটেলের মালিক তাজরুল ইসলাম। তিনি গতকাল বুধবার থেকে তৈরি ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোর প্রচারণা চালান।

তাজরুল ইসলাম জানান, রমজান এই সব ধরনের ভোগ্যপণ্যের দাম বেড়ে যায়। এবারও বেড়েছে। এ কারণে তিনি রমজান মাসে তৈরি করা ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোর পাশাপাশি অসচ্ছল, দুঃস্থ ও বৃদ্ধ রোজাদারদের বিনা মূল্যে ইফতার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তাঁর হোটেলে তৈরি ছোলা প্রতি কেজি ১১০ টাকা, বুন্দিয়া ১২০ টাকা, জিলাপি ১২০ টাকা ও ছানার পোলাও ১৮০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে।

তাজরুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি প্রতিটি ইফতারসামগ্রীর দাম স্বাভাবিকের চেয়ে ৫০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত কমিয়েছি। এ ছাড়া অসচ্ছল, দুঃস্থ ও বৃদ্ধ রোজাদারদের বিনা মূল্যে ইফতার করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোয় অনেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।’

বাজার বণিক সমবায় সমিতির সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, ইফতারসামগ্রীর দাম কমানোর ঘোষণা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তিনি তাজরুল ইসলামের মতো অন্য ব্যবসায়ীদেরও এমন পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।

মিঠাপুকুররংপুরজেলার খবররংপুর বিভাগ
