Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে পুকুরে ডুবে প্রবাসীর যমজ সন্তানের মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৪৫
সিরাজদিখানে পুকুরে ডুবে প্রবাসীর যমজ সন্তানের মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার চসিমুদ্দিন গ্রামে পুকুরে ডুবে তানিশা ও রায়হান নামের আট বছর বয়সী যমজ ভাই-বোনের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে নানাবাড়িতে বেড়াতে এসে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত তানিশা ও রায়হান ঢাকার ডেমরার ঠুনঠুরলিয়া চেয়ারম্যানবাড়ি এলাকার কুয়েতপ্রবাসী মো. শরীফের ছেলেমেয়ে।

নিহত শিশুদের খালা কামরুন নাহার জানান, মায়ের সঙ্গে চসিমুদ্দিন গ্রামে নানাবাড়িতে আসে যমজ ভাই-বোন। বেলা দেড়টার দিকে বাড়ির পাশের পুকুরপাড়ে খেলতে যায় তারা। খেলার একপর্যায়ে একজন পুকুরে পড়ে গেলে অন্যজন তাকে বাঁচাতে এগিয়ে যায়। এ সময় দুজনই পানিতে ডুবে যায়। স্থানীয় লোকজন তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলেও বাঁচানো যায়নি শিশু দুটিকে।

বিষয়:

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালমুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগসিরাজদিখানজেলার খবর
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