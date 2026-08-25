অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরি, মুসলিম সুইটসকে জরিমানা

নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি, দই ও রসমালাই তৈরি এবং এসব খাদ্যপণ্যের পাত্রে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না থাকায় মুন্সিগঞ্জের টংগিবাড়ির মুসলিম সুইটস অ্যান্ড বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুর ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত টংগিবাড়ি বাজারে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
অভিযানে দেখা যায়, মুসলিম সুইটস অ্যান্ড বেকারিতে অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি, দই ও রসমালাইসহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হচ্ছে। পাশাপাশি দই ও রসমালাই বিক্রির পাত্রে উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ করা ছিল না।
এসব অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির মালিক মোহাম্মদ ইকবাল হোসেনকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রির জন্য তাঁকে সতর্ক করা হয়।
অভিযানে উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন ও টংগিবাড়ি থানা পুলিশের একটি দল উপস্থিত ছিলেন।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, খাদ্য তৈরিতে স্বাস্থ্যবিধি না মানা এবং উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না করা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের লঙ্ঘন। জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
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