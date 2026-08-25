গভীর সমুদ্রে ভাসতে থাকা ফিশিং বোটসহ ১২ জেলে উদ্ধার

সুন্দরবনের দুবলার চর সংলগ্ন গভীর সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসতে থাকা ‘এফভি মায়ের দোয়া’ নামক একটি ফিশিং বোট থেকে ১২ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।
কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা বলেন, গত ২৩ আগস্ট রাত আটটার দিকে ফিশিং বোটটি ১২ জন জেলেসহ মাছ আহরণকালে দুবলার চর থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল দক্ষিণে গভীর সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসতে থাকে।
পরবর্তীতে মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় এলে গতকাল সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে বোটের একজন জেলে মালিককে কল দিয়ে বিষয়টি জানান। এরপর বোটের মালিক কোস্ট গার্ডের জরুরি সেবা নম্বর ১৬১১১-এ ফোন করে সহায়তা চান।
এই তথ্যের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড স্টেশন দুবলা তাৎক্ষণিকভাবে একটি উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে গভীর সমুদ্র এলাকা থেকে বিকল হওয়া বোটসহ ১২ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করে। উদ্ধারকৃত জেলেদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় খাবার প্রদান করা হয়। বোটসহ তাদেরকে মালিকপক্ষের নিকট হস্তান্তরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জরুরি উদ্ধার কার্যক্রমে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানানো হয়েছে।
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