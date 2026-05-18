রাজশাহী থেকে আন্তজেলা ও দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন শ্রমিকেরা। জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের নতুন কমিটি প্রত্যাখ্যান করে নির্বাচনের দাবিতে এ ধর্মঘট করছেন তাঁরা। আজ সোমবার (১৮ মে) সকাল থেকে বাস বন্ধ রেখে তাঁদের নগরের শিরোইল বাস টার্মিনাল এলাকায় অবস্থান করতে দেখা গেছে।
এদিকে রাজশাহী থেকে সব রুটের বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীরা ব্যাপক ভোগান্তির মুখে পড়েছেন। শিরোইলে বাস টার্মিনাল এলাকায় দূরপাল্লার বাসের কাউন্টারগুলো বন্ধ থাকলেও সেখানে অপেক্ষা করছেন যাত্রীরা। কয়েক দিন পরপরই এভাবে বাস বন্ধ রাখায় তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন।
কুমিল্লায় যাওয়ার জন্য কাউন্টারের সামনে অপেক্ষায় থাকা যাত্রী হাবিবুর রহমান বলেন, ‘ঈদের জন্য বাড়ি যাব। একটু আগে আগেই ছুটি নিয়েছি। এসে দেখছি বাস বন্ধ। কয়দিন আগেও বাস বন্ধ ছিল। রাজশাহীতে মাঝেমাঝেই শ্রমিকেরা এমন কর্মসূচি দিয়ে আমাদের ভোগান্তিতে ফেলে।’
শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল রোববার বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ফেডারেশন রাজশাহী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের কমিটি ঘোষণা করেছে। ২১ সদস্যের এই কমিটিতে রফিকুল ইসলাম পাখিকে সভাপতি এবং মমিনুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে।
রফিকুল ইসলাম পাখি এর আগে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর নেতৃত্বে শ্রমিকদের ওপর হামলা হয়। এখন শ্রমিকদের একাংশ নতুন কমিটি প্রত্যাখ্যান করে নির্বাচন চাচ্ছেন। রফিকুল ইসলাম পাখি শ্রমিক দলের রাজশাহী মহানগরেরও সভাপতি। বাস কেন বন্ধ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘আমি তো জানি না ভাই কে বাস বন্ধ করেছে। দেখি, খোঁজ নিই।’
রাজশাহী সড়ক পরিবহন গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম হেলাল বলেন, ‘নতুন কমিটি প্রত্যাখ্যান করে শ্রমিকেরা বাস বন্ধ রেখেছে। আমি পুলিশ কমিশনার অফিসে এসেছি।’
