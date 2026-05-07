মুন্সিগঞ্জে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ ও নিত্যপণ্য বিক্রির দায়ে দুই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) বেলা দেড়টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলার ভাগ্যকূল রোড এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
এ সময় আলো মেডিসিন হল নামের একটি ফার্মেসিতে বিক্রির উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত ও সংরক্ষিত বিপুল পরিমাণ মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ পাওয়ার অপরাধে ফার্মেসির মালিক অনুপ পোদ্দারকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এ ছাড়া একই এলাকার শাপলা স্টোর নামের একটি দোকানে মেয়াদোত্তীর্ণ নিত্যপণ্য বিক্রির দায়ে দোকানের মালিক মো. মিঠুকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযানে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং জব্দ করা মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ও ওষুধ ধ্বংস করা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন শ্রীনগর উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক নাসরিন সুলতানা এবং শ্রীনগর থানা-পুলিশের একটি টিম।
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ জানান, জনস্বার্থে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
