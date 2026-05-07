মাহবুব আলমকে ফেনীর এসপি পদে নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

হত্যা মামলার আসামি মোহাম্মদ মাহবুব আলম খানকে ফেনীর পুলিশ সুপার (এসপি) পদে নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট দায়ের করা হয়েছে। এতে তাঁর এসপি পদের নিয়োগ বাতিল এবং হত্যা–গুমসহ ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্তের নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও ন্যাশনাল ল’ ইয়ার্স কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এস এম জুলফিকার আলী জুনু জনস্বার্থে এ রিট দায়ের করেন। রিটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব, পুলিশ মহাপরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্টদের বিবাদী করা হয়েছে।
রিটকারী আইনজীবী জুলফিকার আলী জুনু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ফেনীতে নিয়োগ পাওয়া এসপি মাহবুব আলম খান একজন পুলিশ কর্মকর্তা হয়েও আওয়ামী লীগের দোসর হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি যেসব এলাকায় দায়িত্ব পালন করেছেন সেখানে বিএনপি–জামায়াতের নেতা–কর্মীদের ধরে নিয়ে ব্যাপক নির্যাতন করেছেন। অনেককে গুম করেছেন, খুন করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক হত্যা মামলা রয়েছে। বিতর্কিত ওই পুলিশ কর্মকর্তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। এই জন্যই রিট করেছি।
