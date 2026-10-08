ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে বাস, আহত কয়েকজন

মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি যাত্রীবাহী এসি বাস সড়কের ডিভাইডারে উঠে গেছে। এতে বাসটির কয়েকজন যাত্রী আহত হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এক্সপ্রেসওয়ের মাওয়ামুখী লেনে পদ্মা সেতু উত্তর থানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা থেকে টুঙ্গিপাড়াগামী টুঙ্গিপাড়া এক্সপ্রেসের একটি এসি বাস মাওয়ার দিকে যাওয়ার পথে পদ্মা সেতু উত্তর থানার সামনে পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় বাসটি সড়কের আইল্যান্ডের ওপর উঠে পড়ে।
সংবাদ পেয়ে শ্রীনগর ফায়ার স্টেশনের দুটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। দুর্ঘটনায় আহত কয়েকজন যাত্রীকে ঘটনাস্থলেই প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। চিকিৎসা শেষে তাঁরা নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যান।
মুন্সিগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক মুহাম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ সংবাদ পেয়ে উদ্ধারকারী দল দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অতিরিক্ত গতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
দুর্ঘটনা এড়াতে চালকদের নির্ধারিত গতিসীমা মেনে চলা ও ট্রাফিক আইন অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
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