Ajker Patrika
> সারা দেশ
> মুন্সীগঞ্জ

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়েতে ২ ট্রাকের সংঘর্ষ, দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে দুর্ঘটনা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে দুর্ঘটনা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ের মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলার কেইয়ান ইউনিয়নের নিমতলা এলাকায় ঢাকামুখী লেনে দুই ট্রাকের সংঘর্ষের ঘটনায় প্রায় দেড় ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল।

আজ রোববার (১৯ অক্টোবর) রাত পৌনে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঢাকাগামী মাছবোঝাই একটি ট্রাক বেপরোয়া গতিতে চলার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সামনে থাকা সুতাবোঝাই ট্রাককে পেছন দিক থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে সুতাবোঝাই ট্রাকটি সড়কের পাশে বাম্পারে আঘাত লেগে এক্সপ্রেসওয়ের এক পাশে উল্টে পড়ে যায়। এতে এক্সপ্রেসওয়ের ওই অংশে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে এবং প্রায় ৩ কিলোমিটার যানজট লেগে যায়।

খবর পেয়ে শ্রীনগর হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রেকারের সাহায্যে দুর্ঘটনাকবলিত ট্রাক দুটি সরিয়ে নেয়। পরে রাত প্রায় পৌনে ১১টার দিকে এক্সপ্রেসওয়েতে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

হাঁসাড়া হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ টি এম মাহমুদুল হক বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ পরিচালনা করে। এতে বড় কোনো ক্ষতি হয়নি এবং কেউ আহতও হয়নি। দুর্ঘটনার পর মাছবোঝাই ট্রাকের চালক পলাতক রয়েছেন। ট্রাক দুটি পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগসংঘর্ষট্রাকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

পুরান ঢাকায় বাসার সিঁড়িতে জবি ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ

টিকটকে প্রেম, বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে রাঙামাটিতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার কিশোরী

একের পর এক অগ্নিকাণ্ড নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জরুরি বৈঠক

৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২১৯

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে যুবকের মরদেহ উদ্ধার

মিরপুরের আগুনে নিহত ১৬ জনের মরদেহ হস্তান্তর

মিরপুরের আগুনে নিহত ১৬ জনের মরদেহ হস্তান্তর

বেতাগীতে যৌথ বাহিনীর চেকপোস্ট, ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা

বেতাগীতে যৌথ বাহিনীর চেকপোস্ট, ৩৩ হাজার টাকা জরিমানা

বাউফলে নিখোঁজ স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার

বাউফলে নিখোঁজ স্কুলছাত্রের লাশ উদ্ধার