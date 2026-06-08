Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

বিএসটিআইয়ের ভুয়া লোগো ব্যবহার, আইসক্রিম ফ্যাক্টরিকে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
বিএসটিআইয়ের ভুয়া লোগো ব্যবহার, আইসক্রিম ফ্যাক্টরিকে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা
আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে অভিযান। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আইসক্রিম উৎপাদন এবং বিএসটিআইয়ের বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই তাদের লোগো ব্যবহারের দায়ে একটি আইসক্রিম ফ্যাক্টরিকে ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার (৮ জুন) দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত উপজেলার কুকুটিয়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।

এ সময় সততা আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আইসক্রিম তৈরির প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি বিএসটিআইয়ের কোনো বৈধ লাইসেন্স গ্রহণ না করেই তাদের পণ্যের মোড়কে বিএসটিআইয়ের লোগো ব্যবহার করে আসছিল।

ভোক্তাদের সঙ্গে প্রতারণা এবং ভোক্তা-অধিকার ক্ষুণ্ন করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক স্বপন দাসকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন শ্রীনগর উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক নাসরিন সুলতানা এবং শ্রীনগর থানা পুলিশের একটি দল।

সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, ভোক্তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও প্রতারণা থেকে রক্ষা করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত পরিচালনা করা হবে। লাইসেন্স ছাড়া বিএসটিআইয়ের লোগো ব্যবহার করা দণ্ডনীয় অপরাধ।

তিনি আরও বলেন, অভিযানের সময় সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে এবং ব্যবসায়ীদের আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জআইসক্রিমঢাকা বিভাগশ্রীনগরভোক্তা অধিকারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত