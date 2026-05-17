Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা: আদালতে সৎমামার স্বীকারোক্তি

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
অভিযুক্ত রাজা হাওলাদার। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান উপজেলায় ১০ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত সৎমামা রাজা হাওলাদার (৫০) আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। আজ রোববার (১৭ মে) দুপুরে মুন্সিগঞ্জ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক দুরদানা রহমানের কাছে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেন তিনি। পরে আদালত তাঁকে জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

অভিযুক্ত রাজা হাওলাদার খুলনা জেলার রূপসা থানার মোড়লগঞ্জ গ্রামের মৃত আকুব্বর হাওলাদারের ছেলে। তিনি দীর্ঘ ছয় বছর ধরে সিরাজদিখান উপজেলায় ওই শিশুর পরিবারের সঙ্গে বসবাস করে আসছিলেন।

মামলা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শনিবার বিকেলে নিজ ঘরের খাটের ওপর শিশুটির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্বজনেরা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে বিকেল ৪টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

এ সময় সন্দেহভাজন হিসেবে রাজা হাওলাদারকে আটক করা হয়। পরে একই রাতে শিশুটির মা নাজমা বেগম বাদী হয়ে রাজা হাওলাদারের নাম উল্লেখ করে সিরাজদিখান থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

সিরাজদিখান থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. শাহ আলী জানান, প্রাথমিক তদন্তে শিশুটিকে ধর্ষণের পর হত্যার আলামত পাওয়া গেছে। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পুলিশ দ্রুত অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে নেয়।

কোর্ট পরিদর্শক মো. কামরুল ইসলাম মিঞা জানান, আজ বেলা ২টার দিকে রাজা হাওলাদারকে আদালতে হাজির করা হলে তিনি স্বেচ্ছায় নিজের অপরাধ স্বীকার করে জবানবন্দি দেন। বিচারক জবানবন্দি রেকর্ড করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

হত্যাকাণ্ডমুন্সিগঞ্জগণধর্ষণহত্যাসিরাজদিখানমামলাআদালতজবানবন্দিআইন–আদালতশিশু
