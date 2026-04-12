Ajker Patrika
মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে দুই গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে অভিযান, ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ এপ্রিল ২০২৬, ০০: ১১
গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলায় সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অপরাধে দুটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

রোববার (১২ এপ্রিল) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বেলা আড়াইটা পর্যন্ত সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।

অভিযানে সদর উপজেলার মানিকপুর এলাকার আতিয়া স্টোরে নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অপরাধে দোকানের মালিক মো. সবুজকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ ছাড়া নয়াগাঁও মধ্যপাড়া এলাকার জোবায়ের স্টোরে একই অপরাধে দোকানের মালিক মো. জজ মিয়াকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা স্যানিটারি পরিদর্শক মো. জামাল উদ্দিন মোল্লা ও মুন্সিগঞ্জ সদর থানা-পুলিশের একটি টিম।

সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, ‘সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি করা ভোক্তা অধিকারবিরোধী কাজ। সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায্যমূল্যে পণ্য পায়, সে জন্য আমরা নিয়মিত বাজার তদারকি করছি। আজকের অভিযানে দুটি দোকানে অনিয়ম পাওয়ায় মোট ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।’

‎শিক্ষকস্বল্পতা কাটাতে অবসরপ্রাপ্তদের নিয়ে পুল গঠনের নির্দেশ

