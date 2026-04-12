Ajker Patrika
নোয়াখালী

অপারেটর দিয়েই চলছে নোয়াখালী ভোক্তা অধিকার, জনবলের দাবিতে মানববন্ধন

নোয়াখালী প্রতিনিধি
জনবলের দাবিতে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের নোয়াখালী জেলা কার্যালয়ে নিয়মিত কর্মকর্তা ও পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগের দাবিতে মানববন্ধন করেছে কনশাস কনজ্যুমারস সোসাইটি (সিসিএস)। পরে এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে বাণিজ্যমন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

রোববার (১২ এপ্রিল) দুপুরে নোয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করে তারা।

মানববন্ধনে বক্তারা জানান, একটি জেলা কার্যালয়ে ১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকার কথা থাকলেও নোয়াখালীতে রয়েছেন মাত্র একজন কম্পিউটার অপারেটর। ফেনীর উপপরিচালককে এখানে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যিনি মাসে মাত্র তিন-চার দিন অফিস করেন। ফলে জেলার বিশাল জনগোষ্ঠীর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ ও বাজার তদারকি কার্যক্রম কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে।

সিসিএস নোয়াখালী জেলার কো-অর্ডিনেটর অ্যাডভোকেট ওমর ফারুক খালেদের সভাপতিত্বে এবং প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মাসুদ পারভেজের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মীপুর জেলা কো-অর্ডিনেটর আবুল হাসান সোহেল।

