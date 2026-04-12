নালিতাবাড়ীতে নববধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
শেরপুরের নালিতাবাড়ীতে বিয়ের তিন মাসের মাথায় সোহাগি (১৮) নামের এক নববধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (১২ এপ্রিল) সন্ধ্যা ছয়টার দিকে উপজেলা সদর ইউনিয়নের দক্ষিণ ছালুয়াতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় লোকজনের ধারণা, তিনি নিজ ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। সোহাগি ওই এলাকার চা দোকানি হাফিজুর ইসলামের স্ত্রী।

স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বলেন, ‘তাঁদের বিয়ে হয়েছে প্রায় তিন মাস। হঠাৎ এমন ঘটনা কেন ঘটল, তা এখনো জানা যায়নি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

নিহতের বাবা সুন্দর আলী বলেন, ‘গত ২৬ ডিসেম্বর মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। আমরা ঢাকায় থাকি। মেয়েও ঢাকায় থাকত। তবে গ্রামের বাড়িতে বিয়ে দেওয়া হয়। গতকাল রাতেও মেয়ে ও জামাইয়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। কয়েক দিন আগে শুনেছি, ও শাশুড়ির সঙ্গে আলাদা হয়েছে। কীভাবে কী হলো, বুঝতে পারছি না। আমি ঢাকায় থেকে রওনা হয়েছি, বাড়ি গিয়ে বিস্তারিত জানতে পারব।’

নালিতাবাড়ী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বাসার জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। সোমবার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হবে।

