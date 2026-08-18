Ajker Patrika
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মুন্সীগঞ্জ

মুন্সিগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহী নিহত

গজারিয়া (মুন্সীগঞ্জ) প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় বাইসাইকেল আরোহী নিহত
নিহত আবুল কাশেম। ছবি: সংগৃহীত

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় আবুল কাশেম (৩৫) নামে এক বাইসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপজেলার ভবেরচর কলেজ রোড-সংলগ্ন ইউটার্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আবুল কাশেম উপজেলার ইমামপুর ইউনিয়নের জৈষ্ঠ্যতলা গ্রামের মৃত আলী আহমদের ছেলে। তিনি উপজেলার ভিটিকান্দি এলাকার জেএমআই ইন্ডাস্ট্রিতে কর্মরত ছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, সকালে বাইসাইকেলে করে কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন আবুল কাশেম। ভবেরচর কলেজ রোড-সংলগ্ন ইউটার্ন এলাকায় পৌঁছালে ঢাকাগামী একটি দ্রুতগতির কাভার্ড ভ্যান তাঁর বাইসাইকেলকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মহাসড়কে ছিটকে পড়ে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক সাদ করিম বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই আহত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

ভবেরচর হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শাহ কামাল আখন্দ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে নিহতের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

মুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগনিহতগজারিয়া
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