Ajker Patrika
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সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জে অতিরিক্ত দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৮: ৫৬
সিরাজগঞ্জে অতিরিক্ত দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রি, দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
প্রতীকী ছবি

সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির অভিযোগে সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে দুটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার সলঙ্গা বাজারে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

জরিমানাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান দুটি হলো মেসার্স নাঈম ট্রেডার্স ও আলিম ইলেকট্রনিকস। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেসার্স নাঈম ট্রেডার্সের মালিক আজিজুল হককে ১০ হাজার টাকা এবং আলিম ইলেকট্রনিকসের মালিক আব্দুল কুদ্দুসকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযানের সময় এলাকার অন্যান্য দোকানিদেরও কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না করতে এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সোহেল শেখ জরিমানার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বিষয়:

সিরাজগঞ্জরাজশাহী বিভাগভোক্তা অধিকারজরিমানাজেলার খবর
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