গাংনীতে বিএনপির দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

মেহেরপুরের গাংনীতে ভিজিএফের চাল ভাগাভাগি ও প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে দ্বন্দ্বে বিএনপি দুপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত সাতজন আহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনের বিএনপির প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম গ্রুপ ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
আহত খায়রুল ইসলাম ও রাসেল আহমেদ বলেন, ‘আলফাজ উদ্দিন কালুর লোকজন ইউনিয়ন পরিষদে হামলা করতে আসছিল। এ সময় ঠেকাতে গেলে আমাদের ওপর হামলা করে। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়।’
রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. সারগিদুল ইসলাম বলেন, ‘গত সোমবার থেকে আমরা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারি, আলফাজ উদ্দিন কালুর লোকজন ইউনিয়ন পরিষদে হামলা ও ভাঙচুর করবে। এমন সংবাদ পাওয়ার পর আজ সকালে ইউনিয়ন পরিষদে যাই। সেখানে যাওয়ার পর দেখতে পাই, কে এ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে কালুর লোকজন অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে অবস্থান করছে। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে হামলা করে আমাদের লোকজনকে গুরুতর আহত করে।’
গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, ‘সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষ ভিজিএফ চাল থেকে বঞ্চিত। সারগিদুল গ্রুপ নিজেদের মধ্যে ভিজিএফের চাল ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। এ জন্য এলাকার লোকজন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় অবরোধ করবে—সেই সংবাদ পেয়ে আমরা এখানে এসেছি। এ সময় প্যানেল চেয়ারম্যানের লোকজন আমাদের ওপর হামলা করে।’
উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক বলেন, ‘আমরা চাই ভিজিএফের চালের সুষ্ঠু বণ্টন। যারা বঞ্চিত হয়েছে, তারা এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমরা সংঘর্ষ চাইনি।’
এ ছাড়া আলফাজ উদ্দিন কালু গ্রুপের আব্দুল হালিম বলেন, ‘সারগিদুল ইসলাম তাঁর দলবল নিয়ে জোর করে অবৈধভাবে প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে বসে আছে। আর আমরা আজ দেড় বছর ধরে নারগিস খাতুনকে প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে বসানোর জন্য আইনিভাবে লড়ে যাচ্ছি। প্রশাসনের কাছে আমাদের জোর দাবি, অবৈধ প্যানেল চেয়ারম্যানকে সরিয়ে নারগিস খাতুনকে বসানো হোক।’
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। সব ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।
লঞ্চের কেবিনে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী ৮ মার্চ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে থানায় মামলা হয়েছে। এ ঘটনার প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার নোয়াখালীর হাতিয়ায় পৃথক বিক্ষোভ মিছিল করেছে এনসিপি ও বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তখন মিছিল মুখোমুখি হলে উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি হয়।২৫ মিনিট আগে
বরগুনার তালতলীতে গৃহবধূ আছিয়া আক্তার হত্যার বিচারের দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন তাঁর স্বজন ও এলাকাবাসী। এ সময় মায়ের হত্যাকারীর বিচার চেয়ে প্ল্যাকার্ড হাতে মানববন্ধনে দাঁড়াতে দেখা যায় আছিয়ার চার বছরের শিশুসন্তান মো. রফিকুল ইসলামকে।২৮ মিনিট আগে
নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলায় একটি স্কুলে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম না কিনেই ভুয়া বিল ভাউচারে সাড়ে ৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। উপজেলার মোহনগঞ্জ পাইলট সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ উঠেছে, ঠিকাদার আল আমিন ও স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শেখ৩৫ মিনিট আগে
র্যাব-৯ সিলেট গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে এবং শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত সংঘবদ্ধ চক্রকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে সিলেট মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে সংঘবদ্ধ ছিনতাই চক্রের ১৬ জন সক্রিয় সদস্যদের আটক করে র্যাব।১ ঘণ্টা আগে