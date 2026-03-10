Ajker Patrika
মেহেরপুর

গাংনীতে বিএনপির দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭

গাংনী (মেহেরপুর) প্রতিনিধি
গাংনীতে বিএনপির দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭
গাংনীতে সংঘর্ষে জড়ায় বিএনপির দুপক্ষের লোকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

মেহেরপুরের গাংনীতে ভিজিএফের চাল ভাগাভাগি ও প্যানেল চেয়ারম্যান নিয়ে দ্বন্দ্বে বিএনপি দুপক্ষের সংঘর্ষে অন্তত সাতজন আহত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের সামনের বিএনপির প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম গ্রুপ ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু গ্রুপের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহত খায়রুল ইসলাম ও রাসেল আহমেদ বলেন, ‘আলফাজ উদ্দিন কালুর লোকজন ইউনিয়ন পরিষদে হামলা করতে আসছিল। এ সময় ঠেকাতে গেলে আমাদের ওপর হামলা করে। হামলায় বেশ কয়েকজন আহত হয়।’

রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মো. সারগিদুল ইসলাম বলেন, ‘গত সোমবার থেকে আমরা বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারি, আলফাজ উদ্দিন কালুর লোকজন ইউনিয়ন পরিষদে হামলা ও ভাঙচুর করবে। এমন সংবাদ পাওয়ার পর আজ সকালে ইউনিয়ন পরিষদে যাই। সেখানে যাওয়ার পর দেখতে পাই, কে এ বি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে কালুর লোকজন অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে অবস্থান করছে। তারা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে হামলা করে আমাদের লোকজনকে গুরুতর আহত করে।’

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, ‘সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষ ভিজিএফ চাল থেকে বঞ্চিত। সারগিদুল গ্রুপ নিজেদের মধ্যে ভিজিএফের চাল ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। এ জন্য এলাকার লোকজন ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় অবরোধ করবে—সেই সংবাদ পেয়ে আমরা এখানে এসেছি। এ সময় প্যানেল চেয়ারম্যানের লোকজন আমাদের ওপর হামলা করে।’

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক বলেন, ‘আমরা চাই ভিজিএফের চালের সুষ্ঠু বণ্টন। যারা বঞ্চিত হয়েছে, তারা এখানে উপস্থিত হয়েছে। আমরা সংঘর্ষ চাইনি।’

এ ছাড়া আলফাজ উদ্দিন কালু গ্রুপের আব্দুল হালিম বলেন, ‘সারগিদুল ইসলাম তাঁর দলবল নিয়ে জোর করে অবৈধভাবে প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে বসে আছে। আর আমরা আজ দেড় বছর ধরে নারগিস খাতুনকে প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে বসানোর জন্য আইনিভাবে লড়ে যাচ্ছি। প্রশাসনের কাছে আমাদের জোর দাবি, অবৈধ প্যানেল চেয়ারম্যানকে সরিয়ে নারগিস খাতুনকে বসানো হোক।’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে। সব ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

বিষয়:

মেহেরপুরবিএনপিগাংনীখুলনা বিভাগচালসংঘাতজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

নেতানিয়াহু নিহত বা গুরুতর আহত হওয়ার দাবি ইরানি গণমাধ্যমের, ‘গুজব’ বলে উড়িয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

ইরান যুদ্ধ থেকে ‘প্রস্থানের পথ’ খুঁজছে ইসরায়েল

রাজধানীর তেজগাঁওয়ে মানুষের ৪৭টি মাথার খুলি, বিপুল পরিমাণ হাড়সহ গ্রেপ্তার ৪

ইরান থেকে ট্রাম্পকে বেরিয়ে আসতে পরামর্শ দিচ্ছেন উপদেষ্টারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

অস্ট্রেলিয়ার হোটেল থেকে পালান ৫ ইরানি নারী ফুটবলার, ফেঁসে যান একজন

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

ইবি শিক্ষিকা হত্যা: দিন যত যাচ্ছে, আমরা হতাশ হচ্ছি—বললেন বাবা ও স্বামী

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

নির্মাণ হচ্ছে মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চলে সড়ক, খরচ হাজার কোটি

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

গাজীপুরের কারখানায় নিয়োগ দেবে এপেক্স, আবেদন শুরু

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

জামায়াতের মঞ্চে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি

সম্পর্কিত

ভিকারুননিসার ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে এনসিপি-বিএনপি নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি

ভিকারুননিসার ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে এনসিপি-বিএনপি নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি

‘বাবা, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, মা কোন কবরে?’

‘বাবা, আমার মাকে ফিরিয়ে দাও, মা কোন কবরে?’

নেত্রকোনায় স্কুলের সরঞ্জামাদি না কিনেই সাড়ে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ

নেত্রকোনায় স্কুলের সরঞ্জামাদি না কিনেই সাড়ে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ

সিলেটে এক রাতে ১৬ ছিনতাইকারী আটক

সিলেটে এক রাতে ১৬ ছিনতাইকারী আটক