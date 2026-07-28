গজারিয়ায় ওজনে কম ও দইয়ের পাত্রে মেয়াদ উল্লেখ না থাকায় জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ওজনে কম এবং পাত্রের গায়ে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না থাকায় দুই মিষ্টি দোকানিকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ মঙ্গলবার বেলা দেড়টা থেকে ৩টা পর্যন্ত উপজেলার বাউশিয়া বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
জানা গেছে, লোকনাথ মিষ্টান্ন ভান্ডারে প্যাকেটের ওজনসহ মিষ্টি বিক্রি করা হচ্ছিল। এতে ক্রেতাদের ওজনে কম দেওয়া হতো। এ অপরাধে দোকানটির ম্যানেজার মো. শাকিবকে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া সঞ্জিত সুইটমিটে দইয়ের পাত্রে উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ না থাকায় ম্যানেজার চন্দন দাসকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ বলেন, ভোক্তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে নিয়মিত বাজার তদারকি ও অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক ফারহানা খান, উপজেলা ক্যাবের সভাপতি মো. নাসির উদ্দিন এবং গজারিয়া থানা-পুলিশের একটি দল।
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